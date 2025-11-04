Sheinbaum anuncia “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” tras asesinato de Alcalde de Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el plan “Michoacán por la paz y la justicia”, para el que, dijo, desde la federación van a escuchar a todos los sectores del estado y presentarán resultados a más tardar la próxima semana.

“Ayer comenté y lo afirmo: nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el cobarde homicidio del presidente municipal de Uruapan”, dijo esta mañana que además ese hecho genera dolor, por lo que planeó la estrategia.

La situación de violencia que vive el estado, dijo, no se resuelve con más violencia.

Aunque acusó a la oposición de que toman estos temas como ventaja, también dijo que a esos partidos no les importa lo que pase en Michoacán. Este anuncio se hace después del asesinato del alcalde que insistentemente llamó al gobierno federal acudir a este municipio al que acusaba sólo fueron a pedir el voto, pero no regresaron a escuchar a las comunidades.

La mandataria federal dijo que todo su gabinete se va a dividir las tareas para hacer esta especie de consultas en toda la entidad. “Vamos a escuchar a las comunidades”, dijo.

Habrá diversos ejes que atenderá, entre ellos seguridad y justicia; desarrollo económico. Y se presentarán acciones concretas.

Otras de las acciones serán el fortalecimiento de fuerzas federales en Michoacán, así como una oficina de representación de la Presidencia en distintos puntos, en especial en Uruapan; así como un sistema de alerta a los presidentes municipales.

“De tal forma que juntos desde abajo hagamos este plan” y esperan que con este diálogo abierto lleguen a distintos sectores, además de ser un “plan sustentado no en la en violendia sino en la construcción de la paz”.