Temperaturas bajarán hasta -10 grados: así pegará el frío en cada entidad este miércoles

Se prevé ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 °C y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Foto: Miguel Dimayuga Meneses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos dos estados tendrán temperaturas mínimas de -10 grados en las primeras horas del miércoles, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este 5 de noviembre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades en las que habrá desde lluvias aisladas hasta chubascos y precipitaciones puntuales fuertes.

Para la noche del martes y madrugada del miércoles, el frente número 12 se extenderá como estacionario sobre la península de Yucatán, interactuará con la onda tropical número 40 que ingresará a Quintana Roo y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, estas condiciones generarán lluvias muy fuertes en Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y noreste); fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste); chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), y lluvias aisladas en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, con presencia de heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central; así como evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Por otro lado, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima. Asimismo, se mantendrá baja probabilidad de lluvia en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

El frente frío 12 se vuelve estacionario

Para el miércoles, el frente frío número 12 se extenderá como estacionario sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, continuará interactuando con la onda tropical número 40, que se desplazará sobre dicha península, además de una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera se mantendrá sobre el golfo de México, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las regiones mencionadas.

La masa de aire frío asociada al frente frío número 12 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en el norte, centro y oriente; sin embargo, se prevé ambiente frío a muy frío al amanecer con presencia de heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Se pronostica que al final del día, el frente frío núm. 12 se disipe sobre el mar Caribe. Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias aisladas en Michoacán y Guerrero. Mientras que en el resto de la República Mexicana se mantendrá baja probabilidad de lluvia.

Valle de México

Por la mañana, se prevé ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 °C y bancos de niebla; así como ambiente muy frío (de -5 a 0 °C) con posibles heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 05 de noviembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (norte), Tabasco (norte, centro y oeste), Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Valle Serdán), Veracruz (región Capital), Michoacán y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 05 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, con heladas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 05 de noviembre: