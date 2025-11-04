Tras acoso sexual a Sheinbaum, Monreal pide extremar precauciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el equipo de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum no se puede confiar y debe extremar precauciones, ya que la mandataria es un símbolo de los mexicanos y no debe haber un exceso de confianza, esto luego de que la presidenta fuera víctima de acoso por un hombre en calles del Centro Histórico.

En entrevista en San Lázaro, Ricardo Monreal resaltó que hubo un exceso de confianza por parte de su equipo y afirmó que “las condiciones no están para eso”.

“Expresar mi preocupación como coordinador de la mayoría de legisladores sobre esta circunstancia que hoy aconteció a la presidenta en su caminar a la calle de Argentina, no puede confiarse la seguridad de ella. Es un símbolo lo que ella representa para todos nosotros. Es la primera mujer presidenta, y no puede estar tan vulnerable en ninguna parte y frente a nadie. Aunque su equipo de seguridad se exceda, tiene que tener un mínimo de cuidado para con ella.

“Siento que no debe de haber un exceso de confianza. Las condiciones no están para eso. Ella es una mujer sencilla, humilde, es una mujer sin excesos y que camina como cualquier ciudadano, y como una mujer querida por el pueblo, en un alto porcentaje, pero basta un pelafustán, basta un hombre que esté desequilibrado, o una mujer, para ponerle en riesgo, y lo que el país puede perder es mucho”, detalla.

“Yo creo que ella camina confiada, camina confiada en que su equipo está a un lado de ella. Pero no importan las precauciones y hasta un poco de molestias, es nuestra presidenta y tenemos que cuidarla”, resaltó.