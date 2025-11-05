Acoso a Sheinbaum es el "distractor más grande, es burdo, es vil, es hipócrita”: "Alito" Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la bancada del PRI en el Senado, Alejandro Moreno, calificó el acoso sexual a la presidenta Claudia Sheinbaum como un “distractor burdo y vil” para desviar la atención del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En entrevista en el Senado, el también presidente del PRI resaltó que ahora todos los medios afines al oficialismo están hablando de ese hecho, afirmando que así se olvida la violencia en Michoacán.

“Ese hecho no debe de ocurrir. Pero ese hecho, ya vieron ustedes el contexto de ese hecho, esos son los distractores que yo digo que no se deben de permitir. Ahora, en ese hecho trágico, lamentable, condenable que sucedió con la presidenta de la República, ¿No creen ustedes que eso es un distractor? ¿Ahora que está hablando todo mundo? Todos los medios que están afines al régimen, ¿De qué están hablando? De eso que ocurrió. ¿Y quién está hablando de la inseguridad, de los asesinatos, de los crímenes, de lo que pasó en Michoacán?, esos son los distractores", apuntó el Priista.

“Nosotros decimos que hay que analizar a fondo lo que ocurrió, que el hecho si es real, es condenable contra cualquier mujer, tenga el nivel, cargo, o lo que tenga, pero ese hecho, lo que nosotros vemos es que es claro que puede ser un gran montaje para generar un distractor y que la opinión pública no hable de lo que se está hablando de los asesinatos, de los narcopolíticos, del gobierno, del pacto con el crimen organizado, eso no lo podemos permitir. Porque véanlo ustedes en todos los medios afines, a este gobierno ahora de lo que se habla es de eso que sucedió, es el distractor más grande, es burdo, es vil, es hipócrita”.

El senador tricolor puntualizó que asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, es un mensaje de los cárteles del crimen organizado en que reafirman que ellos mandan ahí.

“¿Saben cuál es el mensaje? Aquí mandamos los cárteles del crimen organizado, ha quedado rebasado este gobierno rebasado, es un estado fallido, no tiene pies ni cabeza, no saben qué hacer y qué casualidad ese cambio en 24 horas hasta convocaron a la gente, hasta convocaron un plan, que ese plan lo hizo Peña Nieto, lo hizo Calderón y lo han hecho todos los presidentes, no hay nada de novedad”, enfatizó.