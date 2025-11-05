Defensoras Digitales de #LeyOlimpia condenan agresión a Sheinbaum y exigen frenar video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el acoso sexual del que fue víctima la presidenta Claudia Sheinbaum, activistas de la colectiva “Defensoras Digitales”, en respaldo a la Ley Olimpia que impulsa la activista Olimpia Coral Melo, condenó la agresión a la mandataria y exigió que se deje de difundir el video.

Ayer, un sujeto –identificado como Uriel Rivera, ya detenido-, se aproximó en calles del Centro Histórico a la presidenta para intentar besarla y hacerle tocamientos, hecho que fue captado en video y difundido en redes sociales.

“Desde Defensoras Digitales condenamos la agresión sexual que sufrió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue violentada por ser mujer, y lo que enfrentó refleja lo que miles vivimos cada día en las calles y en las redes: la violencia machista no distingue jerarquías ni espacios.

“Rechazamos también la revictimización que ha recibido por no reaccionar ‘como se esperaba’. Cuestionarla por cómo respondió ante la agresión es misoginia, y reproduce la cultura que culpa a las víctimas en lugar de señalar a los agresores”.

La colectiva exigió detener la difusión de la grabación tomada aparentemente con un celular.

“Exigimos que se detenga la difusión del video del acoso, pues compartirlo sin consentimiento mantiene la violencia activa y revictimiza a la Presidenta. El cuerpo de una mujer no es territorio público”.

Además, “Defensoras Digitales” urgió una sanción al agresor y acciones concretas “para que todas podámosla transitar seguras, sin miedo y sin acoso”.

Olimpia Coral Melo, activista e impulsora de la Ley Olimpia, –cuyo origen y lucha se relata en el documental ‘Llamarse Olimpia’, realizado por la directora Indira Cato, mismo que ha tenido los más altos reconocimientos en distintos festivales del país–, afirmó que el hombre que cometió ese acto requería ser detenido.

"Es un 4gr3sor en potencia y un peligro para la Nación. ¡Toda la fuerza a todas las mujeres que viven ac0sos s3xu4les a diario!”.

Olimpia se presentó apenas el martes 4 de noviembre en el Senado de la República para solicitar actualizar la ley que lleva su nombre, y se incluyan otros elementos pertinentes que son derivados de avances digitales como la IA e identidades virtuales.

El sujeto que acosó sexualmente a Sheinbaum fue detenido la noche del martes y está en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, según el Registro Nacional de Detenciones. El hombre fue arrestado a las 21 horas, varias horas después de que cometió la agresión.

En la mañanera de hoy, Sheinbaum relató cómo vivió el episodio de acoso, y por qué decidió levantar la denuncia, haciendo énfasis en que el acoso lo ha vivido previamente, “lo vivimos las mujeres en este país, lo viví como estudiante, como joven”.

“Si no presento yo denuncia por este delito, porque es delito, ¿en qué condiciones se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las mujeres en este país?

“Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal, ningún hombre tiene derecho, la única manera es bajo aprobación de la mujer, ya le pedí a Citlalli (Secretaría de las Mujeres) que revisémoslos si es delito penal en todo el país… tiene que haber respeto por la mujer en todos sentidos”.