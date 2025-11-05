El sujeto que acosó a Sheinbaum ya había sido acusado por otras dos agresiones, una el mismo día

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre señalado como probable responsable del acoso cometido contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mientras caminaba por calles del Centro Histórico.

De acuerdo con las indagatorias compartidas por la SSC, el detenido estaría relacionado con otros dos casos de acoso, uno de ellos perpetrado en las calles Bolívar y Tacuba, el mismo día del ataque contra la presidenta.

Otro, en contra de una mujer de 25 años, en la colonia Centro, fue el que derivó en la detención del señalado, según informó la dependencia en un comunicado en el que relató que los oficiales realizaban patrullajes de prevención cuando la joven solicitó su apoyo porque un sujeto le había realizado tocamientos.

Tras recibir la descripción del presunto acosador, los policías implementaron un operativo de búsqueda y lo localizaron sobre Paseo de la Condesa.

El hombre fue detenido por los uniformados y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre, la mandataria federal anunció que por el acoso que sufrió interpuso una denuncia contra el señalado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El momento en el que Sheinbaum fue acosada quedó registrado en una grabación que se difundió en redes sociales, en ella se puede ver cómo el hombre se acerca por su espalda para intentar darle un beso sin su consentimiento, después intentar realizarle tocamientos, sin que la presidenta lo permitiera.