“Es un ejemplo”: Sheinbaum reconoce a Fátima Bosch por “alzar la voz” en Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su reconocimiento a Miss México, Fátima Bosch, por defenderse de la agresión del directivo del certamen Miss Universo en Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

“Ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ‘No estoy de acuerdo’. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, dijo en la conferencia presidencial.

La mandataria federal dijo que en sus eventos públicos recuerda la frase misógina que se le decía a las mujeres: ‘Calladita te ves más bonita’.

“Bueno, no sé si a alguien se lo dijeron aquí, de las compañeras que están, pero a mí sí me lo dijeron, afortunadamente no mi familia, pero sí llegaron a decírmelo. ¿Cómo que ‘calladita te ves más bonita’? Entonces, eso no”.

Y afirma que en todos los casos “las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, mi reconocimiento a esta joven”.

El empresario asiático insultó a la representante de México en ese concurso, al grado de llamarla “tonta”.