Guerra de mantas, reclamos y amenazas en la discusión del presupuesto 2026 (Video)

Protestas en la Cámara de Diputados por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diputados oficialistas y de la oposición casi se enfrentan a golpes en el pleno de San Lázaro, lo que hizo necesario declarar un receso durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2026.

Desde el inicio de la discusión se registraron reclamos e insultos por la violencia en Michoacán y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y ya por la tarde-noche explotaron los ánimos y comenzaron los insultos y las amenazas entre los legisladores.

Todo comenzó cuando la diputada del Partido del Trabajo (PT), Vanessa López Carrillo, afirmó que el diputado del PAN, José Manuel Hinojosa, no había presentado una reserva en tiempo y forma. El panista pidió la palabra y su compañera de bancada, Paulina Rubio Fernández, quien presidía la sesión desde la Mesa Directiva, se la concedió.

“A ver, dices que yo no presenté reserva en tiempo y forma. Aquí está mi reserva, quiero ver la de ustedes y vámonos todos junto a los de Michoacán a rueda de prensa. Mentirosos. Ve a La Piedad para que hagas algo, diputada”, afirmó.

Ante ello, el grupo parlamentario del PT reclamó por haberle dado la palabra al legislador albiazul. Después, la diputada morenista, Dolores Padierna Luna, desde su curul, reclamó a gritos por darles la palabra:

“La oradora también señaló con el dedo para acá, denos la palabra a todos, o bien, usted está actuando de manera facciosa en favor de su partido.

“Y le recuerdo que les votamos la presidencia con la condición de que fueran neutrales, que hicieran respetar el Reglamento y usted no está respetando ni el Reglamento ni a la oradora y está actuando de manera facciosa, panista, y no merece estar en ese lugar. Le ordeno que nos dé la palabra a todos o se la quita al panista que usted le dio ilegalmente la palabra”, reclamó.

Posteriormente, con los ánimos más encendidos, tomó la palabra la diputada priista Ariadna del Rocío Rejón para presentar su reserva. La acompañaban miembros de su bancada que portaban carteles con leyendas en los que exigían destinar recursos a distintos rubros. Diputados del PRI en la tribuna de San Lázaro. Foto: Miguel Dimayuga

En ese momento la bancada del PRI y la de Morena se incorporaron de sus curules y se confrontaron entre acusaciones y con carteles: "Morena mató a Carlos Manzo", decía uno que tenía la imagen de Luisa María Alcalde, dirigente nacional del partido en el poder.

Por otro lado, los morenistas mostraron una manta que decía: "MC, PRI y PAN Carroñeros", mientras que la diputada Ariadna del Rocío Rejón avivaba la confrontación con su discurso:

“México, México ya está hasta la madre de ustedes. México quiere justicia, pero la justicia necesita presupuesto. Y para concluir, repito el nombre del que tanto temen: Carlos Manzo. Porque Carlos pidió apoyo y fue ignorado. Exigió seguridad y fue abandonado.”

Luego ante gritos de todos los legisladores, el morenista Ricardo Monreal pidió tener orden en la sesión y parar las ofensas, sin embargo, el priista Rubén Moreira acusó que el vocero de Morena, Arturo Ávila, lo amenazó.

“Pero es difícil, después de un discurso que me echa un personaje de ahí, molesto por esta manta que está acá, que es la respuesta de aquella que él trajo. Dice: pero imagino que marcas un antes y un después. Después de hacerme algunos comentarios personales. Sé que ha hecho eso con otros coordinadores, este personaje no me preocupa, aunque sé lo que son capaces de hacer, porque esa es la amenaza que lanzó ese tipo”, dijo el legislador tricolor.

Mientras daba su discurso, los ánimos se calentaban más y todo detonó cuando el diputado del PRI, Carlos Mancilla, gritó: “¡Asesino es lo que eres! ¡Eres un asesino!”, lo que provocó los gritos y reclamos de los legisladores oficialistas. Carteles en San Lázaro. Foto: Miguel Dimayuga

Después, cada coordinador parlamentario pidió la palabra desde su curul y fue el panista Elías Lixa, el coordinador del PVEM, Carlos Puente, así como la emecista Ivonne Ortega, quienes pidieron que se decretara un receso para retomar los acuerdos y seguir con la Sesión de la discusión de la Ley de Egresos.

Cuando se pensó que todo había terminado, desde la galería de invitados, legisladores tricolores, entre gritos y empujones, desplegaron una manta con una foto del diputado Arturo Ávila y la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, en una playa y con la leyenda: “Mientras esta pareja de cínicos se pasea en la playa, asesinan a los mexicanos”.