ISSSTE dará hasta 15 mil pesos extra en vales de despensa a estos trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entregará un beneficio extraordinario de hasta 15 mil pesos en vales de despensa a algunos trabajadores adscritos al gobierno federal durante la primera quincena de noviembre de 2025.

El monto, estimado en 14 mil 900 pesos, forma parte del paquete anual de prestaciones acordado entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este beneficio tiene como objetivo reforzar el ingreso del personal activo del sector público antes del cierre del año.

¿Quiénes recibirán los vales del ISSSTE?

De acuerdo con la FSTSE, el apoyo será otorgado a trabajadores activos del Gobierno Federal afiliados a dicha federación sindical. El beneficio no aplica para jubilados ni pensionados, ya que corresponde únicamente a personal en activo dentro de dependencias federales.

Los vales de despensa son una prestación complementaria al salario base y se entregan cada año como parte de los acuerdos laborales entre el gobierno y los sindicatos del sector público.

Entrega durante la primera quincena de noviembre

El pago está programado para realizarse durante la primera quincena de noviembre de 2025, y será depositado en una sola exhibición. En algunos casos, las dependencias pueden establecer mecanismos específicos de distribución, dependiendo del sistema de pagos internos.

El monto autorizado, que ronda los 14 mil 900 pesos, podría variar ligeramente dependiendo de los ajustes finales acordados entre las autoridades hacendarias y los representantes sindicales.

Prestación negociada por la FSTSE y Hacienda

Cada año, la FSTSE negocia con la SHCP y las instituciones del gobierno federal las prestaciones y bonos complementarios para el personal de base. Estas negociaciones incluyen incrementos salariales, prestaciones en especie y bonos de despensa.

La entrega de vales de despensa de fin de año busca anticipar recursos para que los trabajadores enfrenten los gastos de la temporada decembrina. Según la FSTSE, este apoyo económico representa un complemento significativo al ingreso de los servidores públicos.

Beneficios adicionales para jubilados y pensionados del ISSSTE

Aunque los jubilados y pensionados no recibirán estos vales de despensa, sí contarán con depósitos adicionales durante noviembre. El ISSSTE confirmó que, además de la pensión mensual correspondiente, se entregará la primera parte del aguinaldo, junto con los conceptos de “Bono de Despensa” y “Previsión Social Múltiple”, que se incluyen cada año en el pago de fin de año.

El organismo detalló que la primera parte del aguinaldo será depositada también en la primera quincena de noviembre de 2025, mientras que la segunda parte se pagará durante los primeros días de enero de 2026.

Apoyos laborales en fin de año

Los vales de despensa, junto con el aguinaldo y otros bonos de fin de año, forman parte del conjunto de prestaciones económicas que los trabajadores del Estado reciben como resultado de las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos.

El objetivo de estas medidas es fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores públicos ante el incremento de precios en productos básicos durante la temporada navideña.

Fecha de depósito confirmada para pensionados

El ISSSTE también informó que los pensionados recibirán el pago de su pensión mensual y la primera parte del aguinaldo en los primeros días de noviembre. Los depósitos incluirán los conceptos de Bono de Despensa y Previsión Social Múltiple, los cuales se suman a los ingresos regulares de este sector.

Con estos apoyos, tanto trabajadores activos como pensionados del ISSSTE contarán con recursos adicionales antes de las fiestas de fin de año, aunque en conceptos distintos según su condición laboral.