Javier Duarte solicita su liberación anticipada tras cumplir el 95% de su condena de 9 años de prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó su liberación anticipada luego de cumplir el 95% de su condena de 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.

La juez de ejecución de sanciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Ángela Zamorano Herrera, resolverá la petición de Duarte el próximo miércoles 12 de noviembre.

El pasado 3 de noviembre, Duarte de Ochoa y la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a una audiencia en la que fueron ofrecidas 23 pruebas documentales y 11 testimoniales en total por ambas partes.

En la diligencia debatieron y acordaron el número de pruebas que serán considerados por la juez para dictar su resolución.

Sin embargo, como la FGR impugnó el total de pruebas de la defensa, que fueron 22, y esta, a su vez, impugnó el total de pruebas del ministerio público federal, que fueron 12, la juzgadora admitió todas las probanzas.

En consecuencia, todos los testigos y las documentales serán desahogadas en la diligencia del próximo miércoles.

A Javier Duarte le restan cinco meses para cumplir la condena de 9 años de prisión que le fue impuesta en el año 2018 luego de negociar con la FGR un procedimiento abreviado a través del cual se declaró culpable de los delitos que le fueron imputados para que el ministerio público federal solicitara la pena mínima y un descuento adicional.

Durante la audiencia de este lunes, la juez Zamorano dio a conocer que Duarte solicitó su liberación desde el 6 de diciembre de 2024.

La defensa afirmó que el exmandatario estatal ya cumplió, incluso en exceso, todos los requisitos establecidos en la ley para obtener el beneficio preliberacional y que las autoridades del Reclusorio Norte han certificado su buena conducta, pues ha cumplido con el plan de actividades de los internos para su reinserción tomando cursos e impartido clases.



Asimismo, indicaron que actualmente los cuatro procesos, tres del fuero común y uno federal, que le habían sido iniciados, ya fueron cancelados.