Onda tropical 40 seguirá provocando lluvias; frío y heladas el jueves en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La onda tropical 40 y un canal de baja presión incrementarán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes este jueves, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el 6 de noviembre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destacó que habrá temperaturas de -10 a 5 grados en 20 estados.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, la onda tropical número 40 recorrerá lentamente el sureste del país e interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el golfo de México y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (región Olmeca), Tabasco (sur, centro y oeste), Campeche (este y suroeste), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro), así como fuertes en Oaxaca (este) y Chiapas (norte); mismas que podrían generar encharcamientos e inundaciones.

Asimismo, se pronostican chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas); lluvias aisladas en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (región Capital); viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer en la Mesa del Norte y Mesa Central.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Chubascos y lluvias fuertes

El jueves, la onda tropical número 40 se desplazará sobre el sureste y sur del país e incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, originará chubascos y lluvias fuertes en regiones de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el resto del país, dominará cielo despejado, ambiente frío a muy frío por la mañana y cálido por la tarde. Finalmente, se pronostica viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Valle de México

Por la mañana, se prevé ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 °C en zonas altas de la Ciudad de México, y ambiente muy frío con temperaturas de -5 a 0 °C con posibles heladas en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 06 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 06 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 06 de noviembre: