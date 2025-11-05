Presidentas del Congreso de la Unión condenaron la agresión sexual contra Sheinbaum

La senadora Malú Micher y senadoras del PRI, Morena y MC durante conferencia de prensa donde se posicionaron por el acoso que tuvo el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las presidentas del Congreso de la Unión condenaron la agresión sexual que sufrió ayer la presidenta Claudia Sheinbaum al caminar en calles del Centro Histórico.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo condenó el hecho y afirmó que el delito cometido contra la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo atentó contra su seguridad, integridad y dignidad, se llama abuso sexual y debe ser considerado en todo el país como un delito grave.

En conferencia de prensa, la senadora adelantó que se reunirán con las Comisiones de igualdad en todo el país para revisar sus agendas legislativas y avanzar significativamente en la prevención, atención y sanción de todas las violencias que se ejercen contra ellas.

“No se trata únicamente de tipificar este delito, como delito grave y no como delito menor como han pretendido hacerlo en algunos estados. Se trata de nuestro cuerpo, de nuestra seguridad y de nuestra integridad que, con miradas lascivas, con tocamientos, y otras prácticas, nos denigran y nos hacen sentir mucho miedo para seguir con nuestro camino a casa o al trabajo o a donde queramos llegar…

“Los hombres nos matan, nos agreden, tocan nuestro cuerpo, nos acosan, nos amenazan, nos chulean, se burlan de nosotras, nos violan, nos hostigan laboralmente y muchas conductas más, porque pueden, no porque nosotras les provoquemos”, detalló.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán también condenó la agresión contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

En sus redes sociales, la diputada panista afirmó que ese hecho revela la crisis de seguridad que lamentablemente se vive: feminicidios, homicidios, desaparecidos, por lo que resaltó que estas agresiones no deben normalizarse.

“Condeno la agresión que sufrió la Presidenta de la República. Ninguna mujer debe ser violentada. Lo ocurrido revela la crisis de seguridad que lamentablemente se vive: feminicidios, homicidios, desaparecidos, agresiones como ésta y atentados como el de Carlos Manzo no deben normalizarse.

“Reitero mi llamado a la unidad nacional, para construir la PAZ que todos anhelamos”, compartió.