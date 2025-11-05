Se reasignarán casi 18 mil mdp del PJ, FGR e INE para agricultura, ciencia, educación y cultura

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En el inicio de la discusión en lo particular de la reforma a la Ley de Egresos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Ricardo Monreal, informó que habrá reasignación de recursos por lo que las bancadas del oficialismo presentarán 12 reservas en bloques de tres para reasignar más recursos a rubros como agricultura, ciencia y tecnología, educación, medio ambiente y cultura.

En entrevista en San Lázaro, Ricardo Monreal, detalló que serán alrededor de 17 mil 789 millones de pesos, lo cuales serán retirados al Poder Judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Son 12, aunque se van a agrupar en tres bloques, las reservas que vamos a presentar. Sí. Una la presentará el PT, otra el Verde y otra Morena. Y son 12 reservas que tienen que ver con la reasignación, lo que ayer les dije: agricultura, ciencia y tecnología, educación, medio ambiente, cultura, son más o menos los rubros que van a tener un aumento de recursos.

“Obviamente lo que yo les adelanté, el Poder Judicial, fundamentalmente; El INE; la Fiscalía, y esos recursos que son 17 mil 789, casi 18 mil, con 100 pesos, se reasignarán…Es una cantidad importante. Son como mil al INE, a la Fiscalía, como 14 mil”, detalló.

El diputado morenista resaltó que estas propuestas de cambios se cuidaron mucho, ya que puntualizó que se hicieron estudios actuariales y proyecciones financieras, “está muy cuidado y muy profesionalmente elaborado el Presupuesto”.

Se prevé que la discusión en lo particular de la Ley de Egresos 2026 termine en la madrugada de este jueves, ya que se presentarán mil 723 reservas y pasarán a presentarlas más de 328 oradores en el Pleno.