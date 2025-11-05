Sheinbaum apoyará a Grecia Quiroz, viuda de Manzo, como alcaldesa de Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que con la llegada de Grecia Quiroz al gobierno municipal de Uruapan acordaron seguir en comunicación para apoyar al municipio en este marco general del Plan Michoacán por la paz y la justicia.

“También platicamos hacia adelante, ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan. El día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado”, dijo la presidenta sobre Quiroz.

Este martes la mandataria federal se reunió con la viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado la noche de este viernes en un evento público en el contexto del día de muertos; también con el hermano de la víctima, Juan Manzo.

En el encuentro estuvo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y Lázaro Cárdenas, quien fue gobernador de Michoacán en el periodo que comenzó a desbordarse la violencia en el estado y solicitó la presencia del gobierno federal, en ese entonces en manos de Felipe Calderón, quien en dicha entidad comenzó la guerra contra el narcotráfico, suceso al que el actual gobierno y el anterior responsabilizan de la violencia que sigue en México.

Ambos estuvieron en Palacio Nacional y “con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, homicidio, del presidente municipal, Carlos Manzo”.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió al gabinete de seguridad esta mañana y se reunirá con autoridades federales, entre ellas con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez para avanzar en el plan de la Presidencia.