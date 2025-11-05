Vuelven a captar a Adán Augusto viendo deportes en plena sesión del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Sesión del Pleno del Senado, reporteros gráficos volvieron a captar al coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, viendo contenido deportivo en su escaño, pese a que personal de resguardo no permitió tomar imágenes del senador.

En la imagen, se aprecia al morenista viendo en su tablet un portal de deportes mientras se llevaba la discusión en el pleno de la cámara alta.

“Personal de resguardo subió para impedir nuestro trabajo y, posteriormente, nos pusieron un tope en la fila donde estábamos para no movernos y decirnos que no podemos ni estar parados ahí. Entonces nos dijeron que a partir de la mitad de la fila para la izquierda es donde pueden tomar fotos”, detalló Montserrat López, reportera gráfica de Proceso.

El pasado 1 de octubre, Adán Augusto fue fotografiado viendo un partido de futbol durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora.