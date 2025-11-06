Aprueban presupuesto 2026: reasignan 17 mil 788 millones de pesos del Poder Judicial y autónomos

Los diputados oficialistas aprobaron en lo particular la Ley de Egresos 2026. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de más 20 horas de debate, los diputados oficialistas aprobaron en lo particular la Ley de Egresos 2026, la cual estima un gasto de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos.

En maratónica y ríspida sesión, la Ley de Egresos 2026 fue aprobada en lo particular por 355 votos a favor y establecieron reasignar 17 mil 788 millones 100 mil pesos a diferentes rubros. La reforma fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su posterior entrada en vigor.

Los principales recortes lo tuvieron: el Poder Judicial con 15 mil 805 millones100 mil pesos; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 661 millones de pesos y el Órgano de Administración Judicial de la Nación 14 mil 56 millones de pesos.

Además del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con 260 millones de pesos; el Instituto Nacional Electoral (INE), mil millones de pesos; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 50 millones de pesos y la Fiscalía General del la República (FGR) con 933 millones de pesos.

Los rubros que recibieron más recursos fueron: Educación Pública, 10 mil 842 millones 600 pesos; Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación, dos mil 500 millones de pesos; Cultura, mil 985 millones 500 mil pesos.

Foto: Miguel Dimayuga

Asimismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, mil 500 millones de pesos; Agricultura y Desarrollo Rural, 641 millones de pesos, así como el rubro de Trabajo y Previsión Social, 319 millones de pesos.

El primer cambio de la Ley de Egresos lo propuso la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Benavides, que propuso dos cambios a la reforma el primero en materia de Medioambiente, así como Ciencia y Tecnología.

Foto: Miguel Dimayuga

La segunda reserva fue propuesta por la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, quien adelantó que se reasignarían recursos al área de Agricultura, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, Medioambiente, Cultura, Recursos para Niños y subsidios para Organismos Descentralizados.

En total se presentaron mil 733 reservas que fueron planteadas por más de 300 oradores de los distintos grupos parlamentarios, sólo fueron aprobadas las de los partidos oficialistas.