Fin de semana gélido: nuevo frente frío y vaguada polar provocarán heladas de viernes a lunes

Por la mañana, ambiente frío y muy frío con posibles heladas este viernes en el Valle de México. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo frente frío en combinación con una vaguada polar provocará un marcado descenso de temperaturas el fin de semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La masa de aire ártico asociada al sistema frontal propiciará heladas y un evento de Norte con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del viernes 7 al lunes 10 de noviembre.

Se espera en horas de la noche del jueves y madrugada del viernes que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, una vaguada en niveles medios de la atmósfera extendida desde el golfo de México hasta el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes en Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (norte, este y oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa), así como chubascos en Veracruz (región Olmeca).

Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias con intervalos de chubascos en Guerrero y lluvias aisladas en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Jalisco, Colima y Michoacán.

Ambiente muy frío y heladas

Para el viernes, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, una vaguada en niveles medios extendida sobre la península de Yucatán, aunado a un canal de baja presión en el sureste de México y el ingreso de humedad proveniente del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmosfera, mantendrá nubosidad escasa y sin lluvias en el resto del territorio nacional. Además, persistirá el ambiente de muy frío a frío con posibles heladas al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Valle de México

Cielo despejado durante el día con bruma. Por la mañana, ambiente frío y muy frío con posibles heladas en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente cálido y sin probabilidad de lluvia. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C, y de 5 a 0 °C en zonas altas; y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C, y de -5 a 0 °C en zonas montañosas del Estado de México; así como una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de 30 km/h en la región, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 08 al lunes 10 de noviembre)

El sábado un nuevo frente frío en combinación con una vaguada polar, se aproximará e ingresará a la frontera norte de México, generando vientos fuertes en dichas regiones.

Durante el domingo y lunes, dicho sistema frontal se desplazará gradualmente a través del noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, originando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sureste mexicano.

Su masa de aire ártica asociada propiciará un marcado descenso en las temperaturas con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como evento de “Norte” muy fuerte a intenso con vientos de 50 a 60 kilómetros por hora y rachas de 70 a 90 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose al final del periodo de pronóstico del organismo de la Conagua al istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), además de viento de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 07 de noviembre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz (región Olmeca).

Pronóstico de temperaturas para el viernes 07 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 07 de noviembre:

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Sábado 08 de noviembre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Olmeca y Los Tuxtlas), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Colima, Michoacán y Guerrero.

Viento de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: Chihuahua y Coahuila.

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (este) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Nuevo León, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 09 de noviembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y oeste) y Tabasco (oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango), San Luis Potosí (región Huasteca), Tamaulipas (regiones Sur y Mante) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Querétaro (Sierra Gorda), Coahuila, Nuevo León, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala.

Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz, además del golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Baja California, San Luis Potosí (sur), Zacatecas (sur), Hidalgo (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Coahuila y San Luis Potosí.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 10 de noviembre