Guerra del narco también arrastra a menores de edad en Sinaloa; 54 han sido víctimas de homicidio

Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- La guerra del narco ha provocado que 54 menores de edad sean víctimas de homicidio doloso, según informó Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La funcionaria evadió responder sobre el caso de la Terraza Valentinos, bar del exsecretario de Economía Ricardo Velarde Cárdenas, donde se reportó la desaparición de un joven turista.

De acuerdo con datos de la autoridad investigadora, entre el 1 de enero y el 5 de noviembre han desaparecido 144 menores de edad, de los que han localizado con vida a 78 de ellos y seis sin vida. El resto sigue en calidad de desaparecido.

Otro dato alarmante es el arresto de 16 menores de edad detenidos por la comisión de algún delito del fuero común. Un caso reciente es el de un joven de 17 años apresado por la Policía Estatal Preventiva, después de asesinar a dos mujeres en la colonia 21 de marzo en Culiacán el lunes último.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre el caso de la Terraza Valentinos, la fiscal evadió responder si el exsecretario de Economía ya había comparecido ante la FGE por la desaparición del joven Carlos Emilio, originario de Durango, la cual acusan sucedió en los baños del bar de su propiedad.

Esta investigación provocó que Velarde Cárdenas dejara su cargo en el gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya el 23 de octubre.

Sánchez Kondo se limitó únicamente a señalar que se han cateado cinco inmuebles en Mazatlán como parte de estas investigaciones.