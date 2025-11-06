Marina despliega mil elementos en Colima

COLIMA, Col. (apro).- Después del aumento en el número de asesinatos y quema de restaurantes en las últimas semanas en el estado, la Secretaría de Marina (Semar) anunció el despliegue de un millar de elementos de esa corporación en la entidad con el propósito de fortalecer la estrategia de seguridad “Colima seguro” y así “reducir los índices de violencia en el estado y fortalecer la confianza de la población”.

La Semar informó que como parte de esa estrategia el personal naval realizará patrullajes y presencia disuasiva en apoyo a las acciones de seguridad en distintas zonas de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc y Manzanillo, “con el objetivo de generar un entorno de tranquilidad y confianza que motive la denuncia ciudadana, la cual será siempre respaldada y atendida de manera oportuna por esta Institución”.

Apenas en su rueda de prensa matutina del lunes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en Colima en los últimos días subieron los homicidios, pero atribuyó ese repunte al hecho de que un juez dejó salir a un delincuente, por lo que anunció una investigación contra el juzgador, cuya suspensión fue anunciada posteriormente por el Tribunal de Disciplina Judicial.

Entre las labores de apoyo a la seguridad pública que el personal de la Semar desplegado en Colima llevará a cabo se encuentran labores de proximidad social, para la recuperación de espacios públicos y actividades de cercanía con la población, con servicios médicos y difusión de información relacionada con temas de salud en zonas marginadas.

Mediante un comunicado, la Marina resaltó que dentro de las primeras tareas que se están realizando, se encuentran el despliegue de personal naval en apoyo a la seguridad en la “Feria de Todos los Santos 2025”, que se lleva a cabo en el municipio de Colima.

Especificó que a la fecha se encuentran desplegados seiscientos doce elementos de Infantería de Marina, quedando pendiente la integración para cubrir la totalidad de mil elementos, en apoyo a las acciones de seguridad en el Estado de Colima.

“Estas acciones forman parte del compromiso permanente de la Secretaría de Marina Armada de México para el mantenimiento de la paz y el bienestar de las familias mexicanas, contribuyendo al fortalecimiento del orden y la seguridad pública mediante operaciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno”.