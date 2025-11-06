México rechaza la declaratoria de “persona non grata” del Congreso de Perú contra Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de México rechazó la declaración de persona non grata contra la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada por el Congreso de Perú.

Desde su cuenta de X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consideró que la declaración está motivada “por planteamientos falsos”.

El Congreso de Perú declaró persona 'non grata' a Sheinbaum por su "inaceptable injerencia en los asuntos internos" del país andino, a raíz del asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Bettsy Chávez, procesada por rebelión en el autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022.

El pleno del Parlamento tomó esta medida con 63 votos a favor y cuatro en contra, alegando que ve la medida de México como una ofensa al "sistema democrático nacional". Durante el debate, el vicepresidente de la Comisión de Exteriores, Ernesto Bustamante, dijo que Sheinbaum "está en cama con el narcotráfico".

La respuesta de la SRE

“México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú, fiel a sus principios normativos de política exterior y a su sólida tradición diplomática”, sostuvo la cancillería, y agregó:

“México reitera que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú.

“Asimismo, recuerda que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado”.