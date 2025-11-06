"No es ahorro, es control": "Alito" Moreno critica recortes en la Ley de Egresos 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, criticó los recortes que se aprobaron está madrugada en la Cámara de Diputados para la Ley de Egresos 2026.

En un mensaje en redes sociales, el también senador tricolor resaltó que esos recortes no son para que el gobierno ahorre, sino para tener más control, ya que, afirmó, busca decidirlo todo sin contrapesos.

"Mientras dormías, Morena volvió a abusar del poder. Recortaron más de 18 mil millones de pesos en el Presupuesto 2026 al Poder Judicial, al INE y a la Fiscalía General de la República, las instituciones que garantizan la justicia y las elecciones limpias.

"Eso no es ahorro, es control. Morena quiere tener todo el poder y callar a quien le estorba. Buscan decidirlo todo, sin límites ni contrapesos", compartió.

Alejandro Moreno enfatizó que México no es de un partido, sino de su gente, por lo que pidió no dejar que lo “destruyan” ya que de hacerlo no habrá justicia, democracia y futuro.

La madrugada de este jueves, Morena y aliados aprobaron en San Lázaro reasignaciones de recursos a diferentes rubros como educación, medioambiente, ciencia y tecnología, así como desarrollo rural, entre otros.

Sin embargo, recortó presupuesto a dependencias cómo el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).