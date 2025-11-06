“No va a haber intervención de EU en México”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se pueda dar una intervención en México porque es un país unido.

“No va a haber intervención de los Estados Unidos sencillamente porque hay un pueblo unido”, dijo, en contra de cualquier injerencismo.

También lo descarta porque entre su gobierno y el de Donald Trump han privilegiado el diálogo y “tenemos un marco de entendimiento con Estados Unidos” que no incluye el injerencismo.

La jefa del Ejecutivo Federal, además, destacó que México es un país libre, independiente y soberano y así se ha mantenido.

Parte de los principios del Estado Mexicano está la no intervención de un gobierno extranjero.

“Si llegara a haber lo que dice estás supuestas filtraciones tenemos el himno nacional” e hizo referencia a la estrofa: “Un soldado en cada hijo te dio”.