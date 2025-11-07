Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron se reúnen en privado en Palacio Nacional

Palacio Nacional
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional.
Tras escuchar los himnos nacionales de México y Francia en una breve ceremonia, los mandatarios se reúnen en privado.
Entre los funcionarios que acompañan a la mandataria federal está Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
En días anteriores, Sheinbaum señaló: “Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que queremos que lleguen a México (desde Francia), ese es nuestro principal interés”, así como temas comerciales o económicos.
“La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos”, público la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales.
Bienvenida oficial al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Palacio Nacional https://t.co/SGza3ptBKz— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 7, 2025