Embajada de Irán en México niega reporte de Axios sobre plan para matar a embajadora israelí

El embajador de Irán en México Abolfazl Pasandideh, en su visita a la Cámara de Senadores. Foto: Senado de la República

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La embajada de Irán en México tachó de “gran mentira” y de “invento mediático” la nota del medio estadunidense Axios según el cual agentes iraníes planearon un atentado para asesinar a la embajadora de Israel en México, pero que el gobierno mexicano habría frustrado ese plan; la representación diplomática aseguró que “nunca traicionaremos la confianza que el gobierno de México ha depositado en nosotros”.

Este viernes, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desmintieron la nota de Axios, la cual está basada en los testimonios anónimos de presuntos funcionarios de Estados Unidos y de Israel, dos países aliados cuya agenda en Medio Oriente incluye el derrocamiento del gobierno teocrático de Irán.

Las dependencias del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo emitieron un comunicado conjunto donde indicaron que “no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México”; una manera diplomática de desmentir la nota de Axios.

Horas más tarde, la embajada de Irán subió una serie de mensajes en sus redes sociales, donde rechazó de manera tajante la existencia de ese supuesto plan, y aseveró que la acusación busca “dañar las relaciones amistosas e históricas” entre México e Irán.

La embajada iraní aprovechó el mensaje para rechazar las acusaciones de antisemitismo, que atribuyó a “una gran mentira fabricada en la mente de los líderes racistas israelíes”, pues resaltó que en Irán existen más de 100 sinagogas y que no se registraron agresiones contra judíos después de los bombardeos perpetrados por los ejércitos de Israel y Estados Unidos contra Irán en junio pasado.