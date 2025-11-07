Emmanuel Macron llega a México; sostendrá una reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A las 00:50 horas de este viernes 7 de noviembre, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su comitiva, arribaron a México, en donde fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

En visita oficial, se prevé que Macron sostenga una reunión de trabajo esta mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

“Esta visita fortalecerá el carácter multidimensional de la asociación estratégica y marcará el inicio de las actividades que se desplegarán en ocasión del 200 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Francia”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

?? El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), y a su comitiva, quienes arribaron a las 00:50 hrs. a nuestro país.



El presidente Macron realiza una visita oficial a nuestro país y sostendrá una… pic.twitter.com/beamofrrDJ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 7, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a las 9:40 horas llegará Macron a Palacio Nacional para una reunión privada; posteriormente habrá otra reunión con los gabinetes, luego con empresarios, y finalmente habrá una conferencia de prensa conjunta.