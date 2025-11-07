Emmanuel Macron

Emmanuel Macron llega a México; sostendrá una reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional

En visita oficial, se prevé que Macron sostenga una reunión de trabajo esta mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional. 
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
viernes, 7 de noviembre de 2025 · 07:08

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A las 00:50 horas de este viernes 7 de noviembre, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su comitiva, arribaron a México, en donde fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente. 

En visita oficial, se prevé que Macron sostenga una reunión de trabajo esta mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional. 

“Esta visita fortalecerá el carácter multidimensional de la asociación estratégica y marcará el inicio de las actividades que se desplegarán en ocasión del 200 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Francia”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

 

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a las 9:40 horas llegará Macron a Palacio Nacional para una reunión privada; posteriormente habrá otra reunión con los gabinetes, luego con empresarios, y finalmente habrá una conferencia de prensa conjunta.

 

Más de
Emmanuel Macron Claudia Sheinbaum Palacio Nacional Francia

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias