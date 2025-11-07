Escándalo en el Centro Médico ABC: demandan a especialistas por negligencia médica

Personal médico en el fondo de un pasillo de hospital. (imagen ilustrativa). Foto: Europa Press/VILEVI

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tres médicos que prestan sus servicios dentro del Centro Médico ABC fueron demandados por presunta negligencia clínica, luego de una serie de actuaciones que, de acuerdo con la denuncia presentada ante un juez civil, habrían vulnerado el deber de cuidado, los protocolos médicos mínimos y las normas oficiales mexicanas en materia de salud.

Los demandados son Antonio Giovanni “N”, médico bariatra; Juan Carlos “N”, especialista en endoscopía, y Sara “N”, anestesióloga. Según el expediente, los tres habrían incurrido en diversas omisiones y malas prácticas que derivaron en afectaciones físicas y emocionales a una persona que se sometió a un procedimiento médico bajo su atención.

De acuerdo con la denuncia, los procedimientos se realizaron sin estudios previos ni valoraciones clínicas, contraviniendo la NOM-008-SSA3-2017, que exige la evaluación médica integral antes de cualquier intervención.

Además, los médicos habrían efectuado parte de los procedimientos fuera de las instalaciones del Centro Médico ABC, sin informar adecuadamente al paciente que tales tratamientos no contaban con la aprobación del hospital ABC, y que, en razón de esto, no permitía que se llevaran a cabo en sus instalaciones.

El documento también señala que, pese a los riesgos detectados, los médicos minimizaron síntomas de una infección respiratoria, condición que representa una contraindicación para cualquier procedimiento invasivo debido al riesgo de hipoxemia, broncoaspiración y complicaciones pulmonares o anestésicas.

En el caso de la anestesióloga Sara Núñez Valles, la demanda afirma que suministró dosis anestésicas menores a las requeridas, lo que habría provocado episodios de conciencia intraoperatoria, además de utilizar consentimientos informados elaborados por otros médicos y omitir el reporte de complicaciones, acciones que contravienen la NOM-004-SSA3-2012, relativa al expediente clínico.

El paciente sostiene que, tras el procedimiento, ninguno de los médicos involucrados dio seguimiento a su estado de salud ni vigiló su evolución, incumpliendo su obligación profesional de monitoreo y atención posterior.

El procedimiento judicial se inició por el presunto daño moral y perjuicio extrapatrimonial derivado de estas conductas, que habrían afectado la dignidad, integridad física, salud y bienestar emocional de la persona afectada.

La parte demandante solicita una indemnización a título de reparación moral, cuyo monto deberá determinar el juez con base en el grado de responsabilidad y las circunstancias del caso.

Hasta el momento, ni los médicos señalados ni el Centro Médico ABC han emitido una postura pública sobre las acusaciones.