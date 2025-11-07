“La lucha contra el narco nos une a todos”, dice Macron en su reunión con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su visita a México, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió a los ataques de la administración de Donald Trump a lanchas presuntamente de narcotraficantes en el Caribe, dijo que se debe respetar la soberanía de todo Estado, pero que “la lucha contra los narcotraficantes nos une a todos, como ya lo dijimos con la señora presidenta”.

Durante la conferencia conjunta, un medio extranjero pidió su posición al mandatario Macron en cuanto a las acciones del republicano Trump para bombardear embarcaciones en el Caribe, dado que los señala como “terroristas”.

-¿Y qué haría Francia en el caso de una intervención de este tipo en México?, se le preguntó.

-Con respecto a algunos bombardeos norteamericanos, no hago política ficción. Yo solamente voy a decir que Francia respeta la soberanía de todo Estado y que la lucha contra los narcotraficantes nos une a todos, como ya lo dijimos con la señora presidenta.

La forma en que podrían cooperar entre estados soberanos que se respetan, afirmó, “podemos luchar juntos contra el narcotráfico, y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas, pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente en este caso”.

La presidenta Claudia Sheinbaum limitó la respuesta a indicar que la próxima semana se presentarán los resultados mensuales del índice de inseguridad en México. “Ahí se podrán conocer los avances en materia de seguridad y, por supuesto, la estrategia que tenemos”.

La mandataria mexicana dijo que tiene colaboración con otros países, en particular con Francia.

“Y siempre estamos atentos a la seguridad de nuestro país con una estrategia integral, que va desde la atención a las causas hasta las coordinaciones de los distintos gobiernos en nuestro país”, aunque estas declaraciones se dan a unos días del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien en varios momentos pedía a la Federación que atendieran la extorsión que predominaba en su municipio y que es de los delitos que no se han podido reducir en el país.