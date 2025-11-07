México y Francia enfrentan los mismos desafíos por un “desajuste del mundo”: Macron

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la comunidad francesa instalada en México, el presidente Emmanuel Macron sostuvo que Francia y México enfrentan los mismos desafíos internacionales derivados de un “desajuste del mundo”, y marcados por la “agresividad arancelaria de Estados Unidos” y “las sobrecapacidades chinas que remueven nuestros mercados”.

“México y Francia comparten hoy una cierta idea del mundo; compartimos, y ya no somos tantos así, una misma visión de un multilateralismo abierto y eficiente, una misma visión de la igualdad mujer y hombre, una misma visión de un multilateralismo respetuoso del otro, que cree en un lenguaje de paz, en el funcionamiento de las Naciones Unidas y de su carta”, aseveró el jefe de Estado.

Desde una tribuna instalada en el Museo Nacional de Antropología –un recinto que fue visitado por el expresidente Charles de Gaulle durante su visita a México en 1964--, Macron aseveró que “somos dos grandes economías que creemos en el libre comercio, en la innovación, y que hemos construido relaciones estables y una confianza mutua”.

Después de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, más temprano en el día, Macron aseveró a sus connacionales que existen “muchas sinergias” entre el Plan México impulsado por la mandataria de México y el proyecto Francia 2030, que el equipo del presidente francés promueve.

Macron llegó a México con ministros y un grupo de empresarios interesados en hacer negocios de este lado del Atlántico, y recalcó que Francia está “presente en muchos sectores estratégicos” para el país, como los transportes ferroviarios, el sector farmacéutico, la industria o la energía, pero también en el sector agroalimentario o de la movilidad.

“Hay muchos sectores en los que queremos hacer más”, dijo Macron, quien aseveró que él y su equipo salen de México con una “hoja de ruta estratégica y económica” para el futuro, que incluye la invitación a Sheinbaum y a empresarios mexicanos para una visita de Estado a Francia el próximo año.

El mandatario también adelantó que los gobiernos de México y Francia intensificarán los intercambios culturales y arqueológicos, incluyendo a los códices Borbónico y Azcatitlán, que se encuentran en Francia y que el gobierno mexicano buscaba recuperar.