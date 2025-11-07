Morena es facilitador del narcoterrorismo, acusa “Alito” Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que un productor agrícola falleciera al pisar una mina explosiva en Cotija, Michoacán, el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno afirmó que este hecho fue un acto de narcoterrorismo y fue facilitado por Morena.

En un mensaje en sus redes sociales, el también senador tricolor afirmó que al haber narcominas en los campos de México, Morena no sólo entregó el país al narcotráfico, sino que le entregó las llaves del territorio.

“¡Narcominas en los campos de México! Morena ya no solo entregó el país al crimen organizado: le dio las llaves del territorio, del poder y del miedo.

“Un productor de aguacate fue asesinado por una mina terrestre en Cotija, Michoacán. ¿En qué clase de país se permite que el crimen organizado coloque explosivos como si fuera zona de guerra? En uno donde el gobierno es parte del problema. Esto no es violencia común. Esto es narcoterrorismo, y Morena es su facilitador”, compartió.

Alejandro Moreno resaltó que mientras la gente muere, ellos se lavan las manos, “no solo es incapacidad. Es complicidad”.