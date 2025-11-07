Servicios de seguridad de México frustran supuesto plan para asesinar a embajadora de Israel: Axios

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Funcionarios de Estados Unidos e Israel sostuvieron que agentes del gobierno de Irán planearon asesinar a Einat Kranz-Neiger, la embajadora de Israel en México, en verano pasado, pero que el plan fue frustrado gracias a la intervención de “los servicios de seguridad de México”, según reportó hoy el medio estadunidense Axios.

Consultado por Proceso, el área de prensa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la dependencia encabezada por Omar García Harfuch, quien supervisa la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, respondió que “desconocemos la información”.

Basado únicamente en comentarios de funcionarios de los gobiernos de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu –que no fueron identificados por Axios–, el artículo señala que la operación fue planeada durante “varios años” por la unidad 11000 de los Cuerpos de Guardianes de la República Islámica de Irán, que buscó reclutar a agentes en América Latina a través de la embajada de Irán en Venezuela.

De acuerdo con el medio, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel agradeció a “las agencias de seguridad y de policía de México por frustrar el plan”.

Aunque los funcionarios de Estados Unidos e Israel citados por Axios señalaron que el gobierno iraní ha buscado asesinar a “blancos de Estados Unidos e Israel”, la realidad ha sido al revés: en años recientes, el gobierno israelí ha multiplicado los ataques militares y los asesinatos de cuadros del gobierno de Irán.

Apenas en junio pasado, el gobierno de extrema derecha de Netanyahu bombardeó a decenas de sitios sensibles de Irán, con el apoyo del ejército de Estados Unidos; los ataques aéreos golpearon sitios nucleares, bases militares y zonas civiles, y dejaron a cientos de personas muertas –627, según Teherán–, incluyendo a líderes del régimen, pero también a niños y civiles.