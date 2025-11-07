Sheinbaum presentará este domingo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, luego de las consultas que hizo el gobierno federal con distintos sectores del gobierno local, con la comunidad, e incluso con la iglesia.

“No nos vamos a ir de Michoacán”, aseguró Sheinbaum, y destacó que en el Estado ha habido presencia de fuerzas federales, en especial de la Guardia Nacional, así como la dispersión de programas del Bienestar. Sin embargo, reconoció que se debe fortalecer la estrategia.

Advirtió que el plan en Michoacán no es solamente la presencia de las fuerzas de seguridad, la fortaleza de las fiscalías o las detenciones, sino la “atención a las causas”, con más educación, cultura y deporte para “atender” a los jóvenes.

“Darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como opción”, dijo. “Abrazar a los jóvenes (…) Tenemos que hacer todo para que los jóvenes tengan opciones”.

Este viernes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudirá a Palacio Nacional para reunirse con el gabinete federal y revisar los ejes centrales de la estrategia a la que se va a dar continuidad.

La noche del sábado 1 de noviembre, la violencia en Michoacán alcanzó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos ante decenas de personas en una plaza pública local.

Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, y originario de Paracho, Michoacán, fue identificado como el agresor de Manzo. El adolescente fue abatido en el lugar de los hechos.

Desde el asesinato, Michoacán es foco de protestas por parte de la ciudadanía, lo mismo en Morelia, que en Uruapan y Apatzingán, donde el 19 de octubre fue tiroteado el dirigente de los productores de limón de esa región Bernardo Bravo.

Esta misma semana, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, fue recibida por Sheinbaum en Palacio Nacional y posteriormente rindió protesta como alcaldesa de Uruapan, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad federal y local.