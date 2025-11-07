SSPC y SRE desmienten reporte de atentado contra embajadora de Israel en México

CIUDADA DE MÉXICO (apro) .- Las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Relaciones Exteriores (SRE) indicaron que "no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado contra la embajadora de Israel en México", con lo que desmintieron una nota publicada hoy por el medio estadunidense Axios, según la cual las fuerzas de seguridad de México impidieron el asesinato de la diplomática por parte de agentes de Irán.

Como lo adelantó Proceso en la mañana de este viernes, el gobierno mexicano negó tener información acerca de esta información, basada en presuntos testimonios de funcionarios de Estados Unidos e Israel, dos países aliados, cuya agenda en Medio Oriente incluye el derrocamiento del gobierno iraní y sus grupos afines.

De acuerdo con la nota de Axios, el régimen iraní reclutó a agentes a través de su embajada en Venezuela, con la idea de llevar a cabo el atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, pero según el mismo medio, el gobierno mexicano intervino para frustrar el plan, que nunca se llevó a cabo.

Sin embargo, la SSPC y la SRE pusieron en duda la existencia de ese plan y refrendaron, en una nota informa difundida este viernes, su disposición a colaborar con las representaciones diplomáticas y las agencias de seguridad de los gobiernos que lo soliciten.