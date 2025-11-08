Pensión Mujeres Bienestar noviembre 2025: fechas de pago del 10 al 14 de noviembre

Pensión Mujeres Bienestar noviembre 2025: conoce las fechas de pago del 10 al 14 de noviembre.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar informó que durante el bimestre noviembre-diciembre de 2025 se realiza el pago del programa Pensión Mujeres Bienestar del 3 al 27 de noviembre. El operativo se efectúa de forma escalonada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria, con el fin de garantizar un proceso ordenado y evitar concentraciones en los puntos de cobro.

El apoyo económico para las beneficiarias del programa es de 3,000 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Las mujeres pueden disponer del recurso en cualquier momento, ya que los depósitos permanecen disponibles en la cuenta sin fecha de vencimiento.

La Secretaría de Bienestar exhortó a las beneficiarias a revisar su calendario.

El calendario oficial de la Secretaría de Bienestar para noviembre establece las siguientes fechas de pago:

A: lunes 3 de noviembre

B: martes 4 de noviembre

C: miércoles 5 y jueves 6 de noviembre

D, E, F: viernes 7 de noviembre

G: lunes 10 y martes 11 de noviembre

H, I, J, K: miércoles 12 de noviembre

L: jueves 13 de noviembre

M: viernes 14 y martes 18 de noviembre

N, Ñ, O: miércoles 19 de noviembre

P, Q: jueves 20 de noviembre

R: viernes 21 y lunes 24 de noviembre

S: martes 25 de noviembre

T, U, V: miércoles 26 de noviembre

W, X, Y, Z: jueves 27 de noviembre

Durante el periodo comprendido entre el 10 y el 14 de noviembre, cobrarán las beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las letras G, H, I, J, K, L y M.

El lunes 17 de noviembre no habrá operaciones bancarias por el feriado conmemorativo del Día de la Revolución Mexicana, por lo que los pagos se reanudarán el martes 18.

El programa Pensión Mujeres Bienestar está dirigido a mujeres de 60 a 64 años cumplidos, residentes en México, y tiene como propósito brindar apoyo económico directo para mejorar su bienestar.

La Secretaría de Bienestar exhortó a las beneficiarias a revisar su calendario, llevar consigo su tarjeta activa y mantener actualizados sus datos personales para evitar demoras en la dispersión del recurso.