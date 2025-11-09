Otras Noticias
Citricultores y grupos civiles de Michoacán ven en el plan que Sheinbaum propone los mismos errores que llevaron al fracaso las intervenciones de Calderón, Peña Nieto y López Obrador; podría ser otro “nuevo mecanismo de simulación”, advierten.
Estefanía Ciro, estudiosa del vínculo lucha antidrogas y geopolítica, asegura que el objetivo de Trump tiene que ver, más que con las drogas, con el petróleo venezolano, el alineamiento de México a la seguridad de EU y con levantar un muro a China en la región.