Masa de aire ártico cubre el país; se recrudecerá el frío entre lunes y jueves en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 13 y su masa de aire asociada continuarán provocando estragos en la semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la previsión del 10 al 13 de noviembre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé desde temperaturas de hasta -15 grados, heladas, bancos de niebla e incluso caída de nieve y aguanieve.

Durante la noche y madrugada del lunes, el frente frío número 13 recorrerá lentamente el litoral del golfo de México, interaccionará en altura con una vaguada polar y en superficie con un canal de baja presión, originando lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte); lluvias muy fuertes en Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Puebla (región Sierra Norte); lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (regiones Sur y Mante), San Luis Potosí (región Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Sierra Baja), Puebla (región Sierra Nororiental), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (costa y sur); chubascos en Nuevo León y Querétaro (región Sierra Gorda), así como lluvias aisladas en Coahuila, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala.

La masa de aire de origen ártico que lo acompaña ocasionará marcado descenso de las temperaturas y posibles heladas y nieblas al amanecer en los estados del norte, noreste, centro y oriente del país, así como evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 50 km/h en costas de Tabasco y Campeche.

De igual forma, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Adicionalmente, se pronostican chubascos en Guerrero y lluvias aisladas en Michoacán.

Masa de aire ártico cubrirá el país el lunes

El lunes, el frente frío número 13 recorrerá la península de Yucatán, a su vez, la masa de aire ártica cubrirá la mayor parte del territorio nacional, generando lluvias fuertes a intensas en el sureste mexicano y en la citada península, con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este); las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, se pronostica ambiente de gélido a muy frío con heladas al amanecer en los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, además de evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, prevalecerán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Al final del día, el frente frío número 13 ingrese al mar Caribe y dejará de afectar gradualmente a México. En el resto del país, se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y sin probabilidad de lluvia.

Valle de México

A partir de las primeras horas del lunes 10 de noviembre, se prevé un marcado descenso de las temperaturas en el Valle de México, con ambiente frío a muy frío, siendo gélido con heladas y bancos de niebla en zonas altas de la región.

Condiciones de cielo nublado durante todo el día. Por la mañana, se pronostican lluvias aisladas en la Ciudad de México y Estado de México. Hacia horas de la tarde, ambiente fresco, persistiendo la probabilidad de lluvias aisladas en zonas altas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 13 a 15 °C. Para Toluca la temperatura mínima pronosticada es de 0 a 2 °C y la máxima de 12 a 14 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 11 al jueves 13 de noviembre)

El martes, la masa de aire ártica asociada al frente frío número 13, mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, con presencia de heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como evento de “Norte” con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 60 km/h en costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso del día; además de oleaje elevado en las costas de los estados mencionados.

Asimismo, continuará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca.

En el transcurso del miércoles, la masa de aire ártica modificará sus características térmicas, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas sobre gran parte del país; sin embargo, se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 70 a 80 k m/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Durante el miércoles y jueves, se prevé una gradual disminución de la probabilidad de lluvia en el sureste mexicano. Mientras que, en el resto de la República Mexicana, se mantendrá la escasa probabilidad de lluvia.

A partir del jueves, una vaguada polar en interacción con la aproximación de un nuevo frente frío, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en Baja California, además de vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en el noroeste de México.

Por otro lado, un canal de baja presión en el noroeste del mar Caribe ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán, de acuerdo con el pronóstico del organismo de la Conagua.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales torrenciales, podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 10 de noviembre:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (región Sierra Baja), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México y Ciudad de México.

Posible caída de nieve o aguanieve: cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 10 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 10 de noviembre:

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz; además del golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Martes 11 de noviembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Las Montañas), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Capital), Puebla (región Sierra Noroental, Tehuacán-Sierra Negra) y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Yucatán y Quintana Roo.

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Miércoles 12 de noviembre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste) y Quintana Roo (sur).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Quintana Roo.

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves:zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves:zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves:zonas serranas de Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Jueves 13 de noviembre: