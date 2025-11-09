Uruapan
“México tiene que despertar”: Ana Gabriel lamenta en pleno concierto la muerte de Carlos Manzo (Video)“Sé que lo que estoy diciendo me pone en peligro”, dijo la cantante y añadió: “Pido perdón por no saber defender a México, porque lo único que tengo es mi voz, mi canto”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En pleno concierto en Orlando, Florida, Estados Unidos, la cantautora Ana Gabriel lamentó el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y aseguró que “México tiene que despertar”.
La cantante sinaloense envió dicho mensaje durante su presentación musical en el KIA Center, ante miles de seguidores, como parte de su gira “Claro de Luna”, el pasado 6 de noviembre:
“Lo más ruin, lo más cruel cada vez suele suceder, con el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Quiero ofrecer mi más sentido pésame al estado de Michoacán, pero sobre todo a Uruapan y sus habitantes, a su esposa”, dijo la intérprete de “Quién como tu”.
Ante un público que la escuchaba atento, la también empresaria soltó: “Y decirles que México tiene que despertar. Somos más los buenos”.
?? La cantante Ana Gabriel se pronunció sobre el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, "sé lo que estoy diciendo me pone en peligro pero no me importa" pic.twitter.com/w2oTzkiNoX— xevt - xhvt (@xevtfm) November 9, 2025
Luego, dijo estar consciente de que, con su comentario, se ponía en riesgo:
“Y sé que con lo que estoy diciendo me pone en peligro, pero no me importa si soy alguien que puede levantar la voz por nuestros países”.
Tras la declaración, el público rompió en aplausos a la cantante. Entonces, Ana Gabriel agregó: “Yo no soy política, no soy gente de escándalos, pero sí soy gente que tiene sentimientos y tiene un corazón que está herido con las muertes que están sucediendo”.
Y añadió: “Pido perdón como mexicana por no saber defender a México, porque lo único que tengo es mi voz, es mi canto”.
@cuartopodermexico Ana Gabriel alza la voz por Carlos Manzo, "esto me pone en peligro pero México tiene que despertar". #anagabriel #carlosmanzo #protesta #alzalavoz #michoacan @Carlos Manzo ? sonido original - CuartoPoderMexico