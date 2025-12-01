Así justificó Sheinbaum la designación de Ernestina Godoy al frente de la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El que haya autonomía no quiere decir que no haya coordinación”, así justificó la presidenta Claudia Sheinbaum la designación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República, con lo que repetiría la fórmula que le funcionó en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. “Necesitamos más resultados”.

A la mandataria federal se le preguntó si se pronunciaría por quien quede al frente de la Fiscalía -por asunto de la autonomía- pudiera llegar alguien que incluso formó parte de su gabinete, además de que la elección queda en manos de legisladores y no, por ejemplo, de la elección de toda la ciudadanía.

La presidenta respondió: “Pues así está en la Constitución, entonces depende ahora del Senado y lo importante, pienso ahora son los resultados, es lo más importante, avanzar en la procuración y la administración de la justicia en México”.

Expuso que su administración está “en momentos de transformación y todo tiene que tener su proceso, es muy importante también que al interior de la Fiscalía haya también un proceso de transformación, que haya mejor identidad de la gente con su fiscalía y la procuración de justicia”.

Aunque aseguró que eso ya quedará en manos de quien llegue a dirigir la FGR a elección por el Senado.

“Y la coordinación que haya en las áreas porque el que haya autonomía no quiere decir que no haya coordinación, lo dije de siempre y ha sido siempre mi opinión, lo vimos en la Ciudad de México”.

Con esto se refiere a que Omar García Harfuch era secretario de seguridad en la capital del país cuando ella fue jefa de Gobierno y Ernestina Godoy era la cabeza de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Incluso en la Ciudad de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia asistía a los gabinetes de seguridad dos veces a la semana y eso no rompía la autonomía, sino sencillamente lo que quiere el pueblo, lo que quiere la gente para dar resultados es que haya coordinación y que haya más resultados en seguridad”.

Consideró que van avanzando, “pero necesitamos más resultados todavía, y en la procuración de justicia y que la procuración sea para todos por igual, para ricos, para pobres, para los que viven en el norte, en el sur, para un integrante de un pueblo indígena, una persona afromexicana (…) y honestidad al frente siempre, entonces va a ayudar a la coordinación y vamos a esperar el resultado de la elección en el Senado”.

Como presidenta, dijo, “estaré buscando siempre la coordinación, en el caso del Poder Judicial ahí es distinto, es su autonomía ahí sí no testaríamos invitándolos al gabinete porque es distinto a nivel federal, pero sí estamos siempre buscando la coordinación para beneficio del pueblo”.