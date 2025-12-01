Avanza la masa de aire polar del frente frío 17; lluvias fuertes el martes en los siguientes estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La masa de aire polar del frente frío 17 mantendrá el ambiente gélido este martes 2 de diciembre, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé precipitaciones en la mayor parte del país y temperaturas de hasta -10 grados.

Para la noche del lunes y madrugada del martes, el frente número 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente del país.

Generará intervalos de chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), asi como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) e Hidalgo (regiones Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo).

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y el norte de Veracruz.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, ocasionarán ambiente muy frío a gélido en la mencionada región; además de rachas de viento de 30 a 50 km/h, intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Jalisco, Colima y Michoacán, y lluvias aisladas en Chihuahua, Zacatecas y Nayarit.

Finalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas en Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Rachas fuertes de viento

Para el martes, el frente frío número 17 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el oriente del territorio nacional, ocasionando lluvias muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste y occidente del país propiciará rachas fuertes de viento en dichas regiones, además de lluvias aisladas en Zacatecas; con probabilidad de caída de aguanieve en sierras de Durango.

Asimismo, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Valle de México

Se prevé cielo medio nublado con bruma y ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México (norte) y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las lluvias fuertes a muy fuertes, podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 02 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Alta y Capital).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Probabilidad de caída de aguanieve: Sierras de Durango.

Pronóstico de temperaturas para el martes 02 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 02 de diciembre: