Consejo de Nueva Derecha alerta sobre riesgo de “tiranía socialista” tras salida de Gertz Manero. Foto: Consejo de Nueva Derecha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la salida del fiscal general Alejandro Gertz Manero —quien firmó su renuncia el pasado 27 de noviembre para asumir una embajada en un “país amigo”— y la designación de Ernestina Godoy como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), el Consejo Nacional de Nueva Derecha afirmó que la institución se encuentra ante una “disyuntiva histórica” y alertó sobre el riesgo de una “tiranía socialista”.

Antes de renunciar al cargo que ocupó desde 2019, Gertz Manero designó de último minuto a la ex consejera jurídica de presidencia, Godoy Ramos, como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. La Ley Orgánica de la Fiscalía establece que el relevo temporal recae directamente en esa posición, lo que colocó a Godoy —funcionaria cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum— al frente de la FGR.

Tras lo anterior, el Consejo Nacional de Nueva Derecha cuestionó la salida “intempestiva” del exfiscal y sostuvo que la transición podría definir si la Fiscalía mantiene autonomía o queda sujeta a decisiones del Ejecutivo.

“México atraviesa una de sus horas más decisivas y las instituciones que sostienen nuestra República parecen estar bajo asedio”, señaló la organización de corte político-religioso en un comunicado.

Entonces advirtió que “ceder ante los deseos de Palacio Nacional podría interpretarse como un paso hacia la vulneración del Estado de Derecho”, y planteó que la institución podría transformarse “en un aparato de presión política que pudiera ser utilizado para debilitar opositores y proteger intereses del régimen”.

El Consejo añadió que ello podría representar “la antesala de lo que algunos temen como una tiranía socialista, donde la ley podría convertirse en un instrumento selectivo”.

El documento también plantea que la situación de seguridad en el país exige una Fiscalía con independencia plena, al señalar que “México se halla en tal crisis de seguridad que no resistiría ya una fiscalía sin autonomía y que no sea únicamente instrumento del bien común y de la paz”.

El organismo hizo un llamado directo a Godoy para ejercer la titularidad con apego a la ley, pues “tiene oportunidad de defender a Ley y el orden y ser una verdadera patriota, o de usar la Fiscalía como tormento para opositores”.

El posicionamiento concluye afirmando que “la historia podría llegar a juzgar” a quienes tomen decisiones que puedan afectar la libertad del país.