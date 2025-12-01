Instituciones del sector salud acuerdan evitar fragmentación en la lucha contra el sida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Instituciones del sector salud firmaron el Acuerdo de Colaboración para el Fortalecimiento de la Respuesta al VIH en México hacia 2026, en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre.

Según el secretario de Salud federal (Ssa), David Kershenobich, dicho acuerdo agilizará el acceso entre instituciones del sector a medicamentos antirretrovirales, profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP); además de que creará una plataforma digital de registro y seguimiento, así como protocolos para garantizar continuidad en tratamiento.

El acuerdo incluye la implementación de una “vacunación estratégica” contra el virus causante de Mpox, una enfermedad que se transmite principalmente por contacto físico estrecho; antes se le conocía como “viruela símica”.

El funcionario explicó, de acuerdo con un comunicado de la Ssa, que la vacunación estará diseñada especialmente “para poblaciones con mayor riesgo de adquirir la infección o desarrollar una enfermedad grave. Será una estrategia de vacunación nacional, escalonada, conforme a evidencia científica y estándares internacionales”.

Según el titular de la Ssa, en el acuerdo participan todas las instituciones públicas del sector, organismos internacionales, sociedad civil y colectivos comunitarios, con el objetivo común de “eliminar la fragmentación y garantizar una atención uniforme, continua y universal” para las personas con VIH/sida.

De acuerdo con el Informe Histórico VIH Día Mundial 2025 de la Dirección General de Epidemiología de la SSA, al 17 de noviembre de este año se habían diagnosticado 16 mil 323 casos de VIH. En el 2024 se diagnosticaron 18 mil 895 casos, en el 2023 fueron 18 mil 69 casos y en el 2022 se contaron 18 mil 196.

Del total de casos, 84.4% fueron diagnosticados en hombres y 15.5% en mujeres. El grupo de edad de entre 25 y 29 años; es decir, adultos jóvenes, ocupa 22.5% del total.

En un conteo histórico, de 2014 a lo que va del 2025 se han registrado 187 mil 596 casos de VIH, de los cuales han muerto 12 mil 679 personas infectadas, lo que equivale a 6.7% del total.

Intercambio de servicios

En la firma del acuerdo, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que se establecerá un modelo integral que permitirá el intercambio de servicios entre instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, “asegurando que cualquier persona, sin importar su adscripción, pueda acceder de forma oportuna y sin barreras administrativas a medicamentos antirretrovirales, PEP y PrEP”.

El funcionario agradeció al gobierno de la Ciudad de México por la transferencia de la plataforma digital única para registro, seguimiento clínico y fortalecimiento de la atención a la población con VIH.

Además, anunció la implementación de protocolos de transferencia sectorial para “garantizar la continuidad del tratamiento por hasta 12 meses cuando una persona cambie de sistema de salud”.

IMSS: líneas prioritarias

Como parte de este Acuerdo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció cuatro líneas prioritarias de acción de esa dependencia en la lucha contra el VIH:

Ampliar la oferta de PrEP para llegar a todas las unidades de medicina familiar y hospitales rurales

Implementar la estrategia PrEP Plus con esquemas de vacunación y prevención combinada

Actualizar modelos epidemiológicos para identificar poblaciones clave

Fortalecer la capacitación del personal en coordinación con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil

Por su parte, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, dijo que éste trabaja en “fortalecer el primer nivel de atención para garantizar consejería clara y sin prejuicios, así como ampliar el acceso a pruebas rápidas y diagnósticos oportunos, incluida la profilaxis preexposición (PrEP) en los centros de salud”.

En tanto, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, reiteró el “compromiso” del organismo con la eliminación del VIH y destacó la prevención como clave para trazar una ruta hacia un futuro libre de este virus. Resaltó el impulso del uso del condón, educación sexual, el diagnóstico oportuno y el seguimiento continuo.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, recordó que el gobierno capitalino construye la tercera Clínica Especializada Condesa, en la zona norte de la capital, con lo que reafirma la “visión metropolitana que amplía la cobertura y mejora el acceso a servicios especializados en VIH, entre otras infecciones de transmisión sexual”.

El director general del Censida, Juan Luis Mosqueda Gómez, destacó la importancia de mantener en el centro a las personas y comunidades, reconociendo la resiliencia de quienes han vivido con VIH y el papel indispensable de las organizaciones civiles.

Y dijo que esas acciones van encaminadas a cumplir con los compromisos globales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS): que 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, 95% de ellas en tratamiento y 95% alcance una carga viral indetectable.