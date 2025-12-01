"Lo acordamos, inicia una nueva etapa”: Sheinbaum sobre remoción de Gertz Manero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló de Gertz Manero en su conferencia. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se terminó una etapa e inicia otra, razón por la que ofreció una embajada al exfiscal Alejandro Gertz Manero.

¿Cuál fue la razón por la que le ofrece una embajada? Cuestionó Proceso, a lo que la presidenta respondió:

Lo acordamos, inicia una nueva etapa”.

La mandataria reconoció la labor de Gertz Manero, quien ocupará una embajada tras su salida de la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum descartó cambios en su gabinete, por el momento, aunque aclaró que están abiertos a hacerlos en busca de mejores resultados.

"Está cercano a nosotros se va avanzando siempre evaluación y todo el equipo también está siempre evaluación la que demos resultados a la gente por ahora pues no tengo pensado ningún cambio, pero pues eso no quiere decir que algún día se pueda darme porque siempre estamos a resultados", dijo.