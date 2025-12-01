Luis Pérez de Acha aspira, por segunda ocasión, a ser titular de la FGR tras salida de Gertz Manero. Foto: X: @LuisPerezdeAcha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda ocasión, el abogado Luis Pérez de Acha aspira a convertirse en el nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en sustitución definitiva de Alejandro Gertz Manero.

A través de sus redes sociales el jurista informó que solicitó al Senado de la República ser considerado para ser incluido en la lista que los legisladores deben enviar a la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del proceso de designación del nuevo titular de la FGR.

El especialista en litigios fiscales, constitucionales y administrativos, intentó por primera vez ser designado como nuevo fiscal en el año 2018 e incluso compareció ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

En el video el abogado recordó que en el año 2009 encabezó el movimiento “voto en blanco” y apoyó jurídicamente a las candidaturas independientes, lo que generó la reforma constitucional de 2012.

Actualmente, es presidente de la organización Justicia Justa que ha pugnado por transparentar el uso de recursos públicos y combatir la corrupción gubernamental.

De 2017 a 2019 fue integrante del primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Para solicitar su registro ante el Senado, elaboró un diagnóstico donde analizó cómo debe entenderse hoy el fenómeno delictivo y cuál debería ser la respuesta institucional de la FGR con una visión que se centra en actuar con autonomía y en coordinación con todos los eslabones que participan en el combate a la delincuencia.

Propone transitar de la persecución penal reactiva que se enfoca en la flagrancia y casos dispersos, a una persecución estratégica basada en información para desarticular estructuras criminales y reducir daños colectivos.

“No medir el desempeño institucional por el número de carpetas iniciadas, sino por la calidad de las investigaciones, la solidez de las acusaciones, las sentencias dictadas con pleno respeto al debido proceso, apego a los derechos humanos y la atención efectiva a las víctimas”, informó.

“Combatir, con prioridades claras y enfoque estratégico, los nodos delincuenciales críticos y de alto impacto: delincuencia organizada, tráfico de drogas, armas y personas, contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal, corrupción pública y lavado de dinero”.