Morena exhibe supuesto montaje mediático durante marcha de la Generación Z en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un video transmitido durante la cobertura en vivo de la marcha de la Generación Z en Ciudad de México el 15 de noviembre generó cuestionamientos después de que usuarios y legisladores señalaran que la escena pudo haber sido un montaje. La grabación muestra a una mujer identificada como Reyna Pacheco afirmando que su hermana fue agredida por elementos de seguridad mientras participaban en la movilización. En la transmisión, Pacheco indicó que marchaba con su madre, quien mencionó ser una persona con discapacidad.

El fragmento comenzó a circular días después de la protesta y fue retomado por legisladores del grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino. Quienes difundieron la denuncia afirmaron que la participación de Pacheco en la grabación contenía inconsistencias respecto a otros videos previos. Señalaron que en una publicación anterior, la mujer dijo haber asistido acompañada de familiares y amigos sin mencionar a personas con discapacidad, lo que abrió un debate sobre la autenticidad del testimonio presentado en televisión.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

En redes sociales, los legisladores difundieron imágenes comparativas de ambos momentos y sostuvieron que la escena transmitida por un canal vinculado a TV Azteca no correspondía con lo que se observaba en otros registros. La acusación se centró en que la intervención ofrecía elementos que, a juicio de los denunciantes, podían sugerir una puesta en escena destinada a ilustrar presuntas agresiones policiales durante la marcha.

LA ESCENA PERFECTA:

Una familia con niños y mujer en silla de ruedas "reprimida por la policía"

PERO: uD83DuDCF9 Conductor guía desde estudio uD83DuDC65 2 cámaras coordinadas (min 15:54) uD83DuDEB6 Familia se aleja y REGRESA a cuadro uD83DuDE22A la que le roban el celular, llama desde élhttps://t.co/3rZRBz3KrR pic.twitter.com/qyzLJo834f — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) November 30, 2025

Legisladores cuestionan inconsistencias en el testimonio

Integrantes de Morena afirmaron que la mujer que aparece en la transmisión figuraba en registros de la Alcaldía Benito Juárez, lo que, según su postura, añadía otro elemento relevante para investigar si la escena estaba vinculada con intereses políticos previos a la movilización. Ante la difusión de estos señalamientos, la Alcaldía Benito Juárez negó públicamente que Pacheco sea empleada de la administración local. Indicó que no existe contrato vigente ni relación laboral que la vincule con la demarcación.

La alcaldía también pidió que quienes lanzaron la acusación aclararan los señalamientos en lugar de atribuir vínculos no comprobados. Hasta el momento, ni TV Azteca ni el canal encargado de la transmisión han emitido una postura pública sobre los señalamientos o sobre las inconsistencias en los testimonios señalados por los legisladores.

La falta de respuesta oficial amplió la discusión sobre el origen del video, ya que se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos de la cobertura de la marcha. El material dio pie a debates sobre la veracidad de las imágenes emitidas y la responsabilidad editorial de los medios durante eventos públicos con alta tensión política y social.

Contexto de la protesta convocada por la Generación Z

La marcha del 15 de noviembre reunió a miles de jóvenes en diferentes ciudades del país, incluidos contingentes en la capital. Los participantes expresaron inconformidades relacionadas con la inseguridad, la violencia, la situación económica y el desempeño gubernamental. La convocatoria se multiplicó en redes sociales y dio lugar a una movilización con alcance nacional.

En la Ciudad de México, la protesta registró episodios de tensión cuando un grupo de personas encapuchadas realizó actos de violencia y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Autoridades informaron que estos grupos actuaron al margen de la mayoría de los manifestantes. A la par, participantes señalaron que hubo uso excesivo de fuerza en algunos puntos del recorrido. Los reportes incluyeron que personas adultas mayores, familias y menores de edad resultaron afectadas durante distintas intervenciones policiales.

En días posteriores, autoridades federales mencionaron que la marcha había sido influida por campañas en redes sociales. Por su parte, manifestantes insistieron en que la protesta nació de forma espontánea ante su percepción de problemas actuales. Ninguna de estas versiones abordó directamente el contenido del video atribuido a la televisora.

Polémica política tras la acusación y próximos pasos

La difusión del video señalado como presunto montaje se convirtió en un punto de fricción entre legisladores, autoridades locales y actores políticos. Desde Morena, los diputados que impulsaron la denuncia reiteraron que el fragmento debía investigarse para determinar si existió manipulación en el manejo de imágenes. Argumentaron que la escena pudo influir en la narrativa pública sobre la protesta al presentar un caso de agresión en condiciones no comprobadas.

Otros sectores señalaron que la discusión sobre el video desviaba la atención de los reportes de violencia y las denuncias de abuso de autoridad hechas por algunos manifestantes. Grupos ciudadanos solicitaron que se investigue tanto la actuación de los cuerpos de seguridad como la veracidad de los materiales difundidos por los medios.

Convocantes de la marcha anunciaron que realizarán una nueva movilización el 14 de diciembre en Ciudad de México. Señalaron que buscan continuar con la exigencia de investigaciones sobre la actuación policial y sobre la difusión de información relacionada con la protesta.