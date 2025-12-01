Pensión del Bienestar y Mujeres Bienestar: Calendario de registro de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría del Bienestar estableció el calendario de registro para nuevos beneficiarios de la Pensión del Bienestar para personas adultas mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. El proceso se llevará a cabo del 1 al 13 de diciembre de 2025, según declaraciones recientes de la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, difundidas en medios nacionales el 1 de diciembre.

El registro aplicará para personas que cumplen la edad requerida y no están incorporadas al padrón. Las dos pensiones operan bajo lineamientos federales y son administradas por la Secretaría del Bienestar en módulos instalados en todo el país.

Fechas por letra de apellido para acudir al registro

El calendario para realizar el trámite se organizará con base en la primera letra del primer apellido. Las personas con apellidos que inician con A, B o C podrán acudir el lunes 1 y lunes 8 de diciembre. Quienes tengan iniciales D, E, F, G o H deberán presentarse el martes 2 o martes 9.

Las personas cuyos apellidos comienzan con I, J, K, L o M tendrán asignado el miércoles 3 y el miércoles 10. Los apellidos con inicial N, Ñ, O, P, Q o R registrarán el jueves 4 o jueves 11. Las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z corresponderán al viernes 5 y viernes 12.

Los sábado 6 y sábado 13, la Secretaría del Bienestar atenderá a personas de todas las letras. La dependencia reiteró que respetar el orden por inicial del apellido facilita la operación en los módulos y agiliza el flujo de atención.

Requisitos para registrarse en los programas federales

La Secretaría del Bienestar indicó que las personas que inicien el trámite deberán presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP impresa reciente, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto. Estos documentos son obligatorios para integrar el expediente y validar la información personal.

En el caso de la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores, podrán incorporarse personas que ya cumplieron 65 años. Para la Pensión Mujeres Bienestar, el registro está dirigido a mujeres de 60 a 64 años que no están dentro del padrón.

El proceso será presencial y se desarrollará exclusivamente en los módulos de la Secretaría del Bienestar. La dependencia pidió a la población verificar la ubicación del módulo más cercano en los canales oficiales de atención, así como acudir únicamente en la fecha asignada para evitar saturación.

Incorporación y entrega de apoyos durante 2026

Las personas que completen su registro en diciembre formarán parte del padrón activo de los programas a partir de 2026. La incorporación permite que los beneficiarios reciban los apoyos bimestrales que corresponden al año fiscal siguiente.

En el caso de la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores, el programa mantiene apoyos económicos dirigidos a personas de 65 años y más con fundamento en la Ley de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. La Secretaría del Bienestar opera estos pagos de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

En cuanto a la Pensión Mujeres Bienestar, la Secretaría informó anteriormente que el programa entrega montos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años como parte de los esquemas de apoyo federal. El documento técnico del programa señala que su objetivo es apoyar a mujeres en ese rango de edad antes de su ingreso a la pensión de 65 años.