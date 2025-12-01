Policía Cibernética alerta por correos electrónicos falsos que suplantan identidad de “Netflix”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a la ciudadanía por el envío de correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de “Netflix” con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de los usuarios.

En un comunicado, la dependencia detalló que en la red la Unidad de Policía Cibernética detectó que los ciberdelincuentes envían mensajes que reproducen de manera casi idéntica el logotipo, los colores y el lenguaje corporativo de la empresa de streaming mencionada.

En esos correos se afirma, de manera falsa, que la suscripción ha vencido o que existe un problema con el método de pago, y se invita a las posibles víctimas a hacer clic en un enlace para “actualizar sus datos” o “evitar la suspensión del servicio”.

La SSC detalló que dichos enlaces redirigen a páginas apócrifas que imitan el portal oficial de la plataforma, donde se solicita ingresar correo electrónico, contraseña y datos bancarios.

Esa información es utilizada posteriormente para cometer fraudes financieros o acceder a otras cuentas personales.

De acuerdo con la SSC, este tipo de ataque cibernético es conocido como phishing y se ha convertido en una de las prácticas más comunes para el robo de información sensible.

Ante ello, la Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones para las personas usuarias de servicios en línea:

Verificar siempre la dirección del sitio web antes de ingresar datos —que debe iniciar con “https://” y no contener errores ortográficos—.

Evitar abrir o dar clic en enlaces incluidos en correos, mensajes o publicaciones de remitentes desconocidos.

Usar contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta, combinando letras, números y símbolos.

Activar la autenticación de dos factores (2FA) para mayor protección.

Mantener dispositivos y aplicaciones actualizadas para reducir vulnerabilidades.

Instalar un antivirus confiable que detecte y bloquee sitios maliciosos.

Desconfiar de correos con promociones o advertencias de urgencia — “Netflix no solicita datos personales por este medio”—.

Revisar con frecuencia los movimientos bancarios y reportar de inmediato cualquier cargo sospechoso.

¿Cómo denunciar?

La SSC pidió a la población mantenerse alerta ante este tipo de fraudes y no proporcionar información personal ni financiera a través de medios no verificados.

Este tipo de fraudes pueden ser reportados con la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

También se puede contactar al correo electrónico, policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o en las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.