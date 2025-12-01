Sheinbaum descarta las tres condiciones que AMLO planteó para volver a la vida pública

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en México se presenten las tres condiciones que el expresidente Andrés Manuel López Obrador plantéo para reaparecer en la vida pública.

Este domingo, AMLO publicó un video elaborado desde su finca La Chingada, en Palenque, Chiapas, para anunciar la publicación de su libro “Grandeza”.

López Obrador adviritó que saldría a la calle por tres razones:

1.Si atentaran contra la democracia.

2. “Para defenderla a ella (Claudia Sheinbaum), si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan salgo, pero eso no creo que pase”.

3. “Defender la soberanía de México porque nuestro país es libre e independiente”.

También, AMLO aclaró: "estoy presentando el libro de esta manera porque no puedo ir a presentarlo a México a las plazas públicas, saben que ya me retiré de la actividad política y no hay que hacerle sombra a nuestra presidenta, ella es la que conduce y lo está haciendo bien. No hay que dividirnos, hay que estar juntos muy unidos”.

La presidenta Sheinbaum agradeció las palabras de AMLO y llamó a leer su libro.