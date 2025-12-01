Sheinbaum evade hablar sobre irregularidades de Gertz Manero en la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum evadió hablar de las irregularidades por las que fue señalada la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que le ofreció una embajada porque se cierra un ciclo, además de que la decisión la tomaron de forma conjunta; le expresó reconocimiento y respeto a su trabajo. “Tuvo sus resultados”.

La mandataria respondió cuál fue la razón por la que decidió ofrecerle una embajada a Gertz Manero: “Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro, lo acordamos conjuntamente, entonces mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero y pues inicia una nueva etapa”.

La mandataria federal dijo que no notó resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo. “No pues él va, acepta irse a una embajada e inicia una nueva etapa que tiene que concluir con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo del fiscal”.

-¿No fue por una cuestión de una causa grave como estaría establecido que se justificaría la remoción de un fiscal?, se le preguntó.

-Yo creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y el que él acepta irse a una embajada y ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el Senado y lo dije aquí el viernes ver que fue.

Agregó que “creo yo que es importante manteniendo la autonomía de la fiscalía que es fundamental fortalecer la coordinación, lo dije desde campaña y lo dije durante todo este periodo, es muy importante la coordinación para garantizar la seguridad, seguir avanzando en seguridad y cero impunidad en nuestro país y ahora creo que va a haber todavía, espero, mayor coordinación y vamos a esperar la decisión del Senado.

A la jefa del Ejecutivo federal también se le preguntó qué contenía la carta que le envió el Senado y que la semana pasada dijo que estaba relacionada con la salida de Gertz Manero.

“Ya, es otra cosa, ya, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir adelante”, contestó.

Sobre las causas “graves” por las que se podría remover a un fiscal, a la presidenta se le plantearon las irregularidades de la gestión de Gertz, entre ellos la fabricación de delitos que hizo en contra de su excuñada Laura Morán y de su hija Alejandra Cuevas Moran -quien fue encarcelada-, por el supuesto delito de “homicidio por omisión”, por la muerte de su hermano Federico Gertz.

Este caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) y hecho por el cual también solicitaron ante la Cámara de Diputados un proceso de juicio político en 2021, y que fue reactivado a inicios de este 2025.

-Con todos estos elementos, ¿por qué Gertz va a representar a México en otro país?, se le preguntó.

-Pues esa es tu opinión, respondió.

-Fueron los hechos que se dieron con el caso de Alejandro Gertz.

-Sí, pero es tu opinión porque también hay otras interpretaciones, yo creo que lo importante es un reconocimiento a su trabajo, se cierra un ciclo y se abre un ciclo nuevo y él va a representar a México en una embajada, vamos a esperar la respuesta de la embajada del país y ya lo daremos a conocer, pero nuestro reconocimiento a su trabajo y esta nueva etapa de inicio que buscamos que haya más coordinación para bienestar del pueblo, la seguridad, la paz y la disminución de la impunidad de nuestro país.

Finalmente, la presidenta hablaba de que con el nuevo ciclo y con la llegada de Ernestina Godoy, por el momento como interina, lo importante son los resultados, por lo que se le preguntó:

-¿Alejandro Gertz Manero tuvo buenos resultados al frente de la FGR?

-Pues tuvo sus resultados y repito nuestro reconocimiento y se cierra una etapa e inicia una nueva etapa en la Fiscalía. Finalizó.