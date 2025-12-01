Sheinbaum recibe al presidente de Singapur; acuerdan fortalecer relación bilateral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en Palacio Nacional.

Ambos suscribieron instrumentos en materia ambiental y cooperación para el desarrollo; también hubo interés en materia de logística, tecnología y energía, y se abre una puerta para la Agencia de Transformación Digital.

La mandataria y su homólogo destacaron la apertura de una embajada de Singapur en México el próximo año, que será la segunda en América Latina y la primera en un país de habla hispana. También informaron sobre la celebración del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas.

Sheinbaum detalló sobre los instrumentos: “Una, muy interesante, en materia de restauración de arrecifes entre las áreas ambientales de los Ministerios Ambientales de nuestros países y de cooperación internacional para el desarrollo en distintos temas.

“Exploramos también nuevas áreas de colaboración para fortalecer el comercio y la inversión bilateral”, añadió.

Entre las oportunidades que informó: “Nos dio mucho gusto escuchar al sector empresarial de Singapur hablar del Plan México y las oportunidades que éste brinda para las inversiones y las grandes oportunidades que hay en nuestro país, a las empresas de Singapur, en ámbitos diversos: en infraestructura, en puertos, en logísticas y en transformación digital”.

El presidente Tharman también va a inaugurar el próximo 3 de diciembre, en el Colegio de San Ildefonso, la exposición “Somos Pacífico. El Galeón Acapulco-Manila. El mundo que emergió del trópico”.

Se trata de la ruta comercial más larga y duradera que permitió a navegantes trasladar mercancías, culturas y saberes, entre Asia y América, y también Europa, por más de dos siglos.

“La visita del presidente Tharman fortalece, por supuesto, la relación entre México y Singapur, y confirma la confianza mutua, la visión compartida y el compromiso de ambos gobiernos por ampliar los lazos políticos, económicos, culturales y de innovación”.

Agregó que “con los acuerdos alcanzados, hoy damos pasos firmes hacia una asociación estratégica renovada, moderna y orientada al futuro que beneficiará directamente a nuestros pueblos”.

El mandatario de Singapur dijo que “es en tiempos como éste que debemos desarrollar resiliencia y más oportunidades, mediante la diversificación de nuestras redes, en particular, al invertir en asociaciones bilaterales de confianza y creando nuevas coaliciones de cooperación, también refrescando los marcos multilaterales en los cuales nos basamos y nos apoyamos todos y todas”.

Singapur además está comprometido con la innovación y en esfuerzos de México para desarrollar industrias de mayor valor, nueva infraestructura y resiliencia económica.

“México trae escala, capacidad de manufactura, y mucho talento y proximidad al mercado de consumo más grande del mundo”, indicó.

Singapur ve a México como un socio natural en términos de innovación y en términos de las capacidades del futuro, sobre todo porque México ahora está entre las economías de manufactura más diversas y basadas en conocimiento.

Este progreso, dijo, “refleja capacidad, desde los agroalimentos a lo electrónico y los dispositivos médicos, entre otros sectores que requieren de muchas habilidades, capacidades y cadenas de suministro”.

Ahora van más allá de los 2 mil millones de dólares, que cubrirán logística, tecnología y energía, entre otros ámbitos.

Hay más de 70 empresas mexicanas, desde exportadoras de alimentos hasta empresas tecnológicas presentes en Singapur. También recibirán a empresas mexicanas para apoyar el ambiente de negocios para seguir creciendo en el mercado de Asia, que es uno de los más importantes del mundo y que será la cuarta economía más grande para 2030.

El mandatario habló incluso del Mundial FIFA 2026 del cual México será sede, con el partido inaugural.

“El próximo año será un momento histórico para México ya que se volverá el primer país en haber sido sede de la Copa Mundial por tercera vez. Por supuesto, hablaremos del legendario Hugo Sánchez y de Chicharito, les he admirado desde niño”.

Finalmente consideró que la relación con México “refleja la confianza que tiene Singapur en el futuro de México, y nos permitirá participar con los líderes del sector empresarial y comunitarios en México”.