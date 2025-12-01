Tiempo de AMLO ya pasó, debe dejar que Sheinbaum tome sus decisiones: Kenia López Rabadán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el tiempo del expresidente Andrés Manuel López Obrador ya pasó y resaltó que debe permitir que la presidenta de la República tomar sus decisiones, esto luego de que el exmandatario reapareció y dijo los motivos por los cuales regresaría a la vida pública.

“Me parece que el tiempo del expresidente López Obrador ya pasó, él ya tuvo la oportunidad de fijar posiciones, de hacer políticas públicas y su tiempo ya concluyó. Por respeto a la primera mujer presidenta en la historia de este país debe dejar, debe permitir que ella tome posiciones y fije decisiones. Lo digo con todo respeto, pero me parece que la presidenta de la República tiene derecho a ejercer su cargo y el expresidente debería respetarle ese espacio”, resaltó.

Enfocada en presidencia de San Lázaro

Luego de que el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, dio a conocer que la diputada panista Kenia López Rabadán podría ser la candidata del partido albiazul en 2030 para la presidencia, la legisladora afirmó que ahora está enfocada en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

López Rabadán agradeció la mención del presidente del PAN, pero resaltó que ahora está enfocada en presidir la Cámara de Diputados, y resaltó que más adelante ‘Dios dirá’.

“Hoy el PAN es la segunda fuerza política más importante en el país y pues sin lugar a dudas agradezco el comentario, agradezco la mención a mi presidente nacional.

“Estoy convencida de que lo que a mí toca es presidir esta Cámara de Diputados, hacerlo con honor, con responsabilidad, con ética y con trabajo, después Dios dispondrá. Soy una mujer de fe y estoy convencida de que lo que hay que hacer, es que hay que trabajar para que México sepa que paga impuestos y que sus servidores públicos estamos correspondiendo a ese gran esfuerzo de los mexicanos”, puntualizó.