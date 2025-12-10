Artistas extranjeros asesinados o desaparecidos en México durante 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El actor y cantante argentino Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido como Fede Dorcaz, murió el 9 de octubre de 2025 después de un ataque armado registrado en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el artista circulaba en una camioneta sobre el Anillo Periférico cuando recibió disparos de arma de fuego. La dependencia confirmó su identidad mediante documentación oficial y reportó que agentes de la Policía de Investigación realizaron diligencias en el sitio.

El comunicado difundido por la Fiscalía el 11 de octubre señaló que los peritos recabaron indicios balísticos y entrevistas con testigos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que la agresión ocurrió a la altura de la colonia Ampliación Daniel Garza. Dorcaz residía en México y participaba en proyectos de televisión y música.

El 24 de noviembre de 2025, un juez vinculó a proceso a dos jóvenes identificados como Andy “N” y Geovanni “N” por su presunta participación en el homicidio. La Fiscalía capitalina informó que los imputados habrían interceptado el vehículo del actor y que uno de ellos realizó los disparos. Ambos permanecen en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria. Las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación relacionadas con el ataque.

Desaparición y hallazgo de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

Los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como DJ Regio Clown, desaparecieron el 16 de septiembre de 2025 en Ciudad de México. De acuerdo con los reportes oficiales, ambos acudieron a un gimnasio en la zona de Polanco después de realizar una presentación un día antes. Familiares y representantes reportaron la pérdida de contacto ese mismo día.

El 17 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizó dos cuerpos en un paraje del municipio de Cocotitlán. Las autoridades indicaron que los perfiles coincidían con los dos artistas colombianos y que en el lugar había un mensaje atribuido a un grupo delictivo. La Fiscalía mexiquense inició una carpeta de investigación por homicidio y solicitó apoyo pericial para confirmar identidades y causas de muerte.

El 22 de septiembre, las fiscalías de Ciudad de México y Estado de México confirmaron la identificación de Sánchez Salazar y Herrera Lemos. La Secretaría de Relaciones Exteriores difundió un mensaje en el que aseguró cooperación con autoridades colombianas. La investigación llevó a diversos operativos en municipios del Estado de México y en zonas urbanas de Ciudad de México.

El 30 de octubre, la Fiscalía mexiquense informó la detención de Cristopher “N”, identificado como “El Comandante”, señalado como presunto autor intelectual del doble homicidio. La autoridad estatal indicó que el caso estaría vinculado con delitos relacionados con tráfico de drogas, extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad. Hasta esa fecha, las autoridades reportaron 16 personas detenidas, incluidas personas de nacionalidad colombiana, venezolana, cubana y española.

El Gobierno de la Ciudad de México indicó en un comunicado emitido el 23 de septiembre que personal de la policía de investigación colaboró en diligencias de búsqueda y entrevistas con familiares, y que se mantuvieron acciones coordinadas con el Estado de México.

Desaparición del DJ venezolano y repartidor por aplicación Tayron Paredes

El venezolano Tayron Paredes Gamboa, quien trabajaba como DJ y repartidor de comida mediante una aplicación, desapareció el 19 de septiembre de 2025 en Huehuetoca, Estado de México. Su familia informó que el joven salió a entregar un pedido en motocicleta y dejó de responder mensajes. En su último contacto, envió una fotografía de una zona de terracería con un mensaje en el que expresó dudas sobre el destino asignado.

La Comisión Nacional de Búsqueda emitió una ficha oficial y las autoridades estatales abrieron una carpeta de investigación por desaparición. La familia señaló que Paredes había llegado a México meses antes y que alternaba actividades como DJ con repartos a domicilio. Hasta el cierre de esta información, no hay registro oficial que confirme su localización con vida ni su fallecimiento.

Autoridades mantienen investigaciones abiertas

Los tres casos generaron cooperación entre fiscalías locales y autoridades federales. La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó gestiones diplomáticas con Colombia y Venezuela para brindar información a familiares y consulados. La Fiscalía capitalina y la mexiquense difundieron avances mediante tarjetas informativas y comunicados públicos.

Los homicidios confirmados corresponden al actor argentino y los dos músicos colombianos. El caso del DJ venezolano permanece abierto como desaparición. Las autoridades continúan con diligencias de análisis telefónico, entrevistas a testigos y revisión de rutas de movilidad.